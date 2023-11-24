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家樂福x英國餐廚精品 結合雙層景觀餐車　邀您一起體驗星級饗宴之旅

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲家樂福「倫敦食裝週」跨界合作臺北市雙層餐車，攜手舉辦「英倫雙層餐車饗宴」，帶來質感餐具、美食、景觀的三重享受。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／台北報導

一邊品嚐舌尖上的美味，一邊遊覽城市美景，坐上全台唯一擁有車上餐廳體驗的巴士，讓味覺、視覺甚至是全身感官，開啟截然不同的夢幻用餐感受！家樂福「倫敦食裝週」自十月底開跑後，英國餐廚品牌Black+Blum的精品感與實用性，掀起一波換購潮，自己在家也能隨時來場「食裝」大秀，而現在又有新跨界，與「臺北市雙層餐車」合作舉辦的「英倫雙層餐車饗宴」，帶來質感餐具、美食、景觀三重享受，用Black+Blum餐具品嚐晶華酒店精心設計的美味佳餚，伴著窗外的台北街景，在星級饗宴中開啟品味之旅。

台北信義區人潮熙攘往來，在這熱鬧的都會節奏中，一場華麗的「食裝」走秀正上演，將平凡的街頭搖身變為潮流感十足的舞台，美麗帥氣的模特們拿著精美Black+Blum餐具，步伐輕盈、姿態活力，輪番登台展演隨行餐具、悶燒罐、保溫瓶、餐盒、保鮮碗與便當袋，吸引眾多路人目光，紛紛停下繁忙的腳步欣賞，沉浸在美味與時尚的交錯中，近距離感受一件件結合品質工藝的生活單品。如何把食物變得好吃也好看，這場秀示範了Black+Blum餐具不只能在家使用，戶外野餐、露營也輕便好攜帶，一擺出來，餐桌質感瞬間大大升級，為料理增添一份美學，好心情就從享受一頓美好的餐食時光開始。

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼華麗的「食裝」走秀在台北信義街頭上演，模特們輪番展演精美的Black+Blum餐具，吸引眾多路人目光。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲搭上夢幻雙層餐車，準備享用Black+Blum絕美餐具與精緻餐點聯手打造的星級饗宴！（圖／記者周宸亘攝）

吸睛、精彩的Black+Blum「食裝秀」大秀，也為家樂福與臺北市雙層餐車跨界合作期間限定的「英倫雙層餐車饗宴」活動拉開序幕！一走上夢幻雙層餐車，令人難掩興奮與期待心情，用餐空間以橘黑配色點綴，散發著典雅與舒適氛圍，給人滿滿英式感，光是置身其中，就能體會到與一般乘車的不同感受，端上桌的餐點更是將品味提升到極致的奢華體驗，透過晶華酒店主廚巧手設計，從前菜、濃湯、主餐到甜點道道精緻之外，每一道皆結合家樂福「從i開始」系列生鮮食材，包括有機小黃瓜、嚴選豬軟骨丁、嚴選豬後腿絞肉、燕巢珍珠芭樂、台灣石虎履歷柳丁等，運用環境永續食材精心創造出星級套餐，吃得新鮮、營養，兼具健康與環境友善。

而在現代人手一機、相機先吃的風潮下，除了食物美味很重要，搭配高顏值的Black+Blum餐具更有用餐儀式感。清爽開胃的涼拌前菜，選用100%防漏、真空閥門密封設計的可微波不鏽鋼真空保鮮碗，確保食物新鮮不走味；可長時效保溫的真空不鏽鋼悶燒罐，拿來裝湯品，不僅大小適中方便攜帶，還配有湯勺，在外隨時享受熱食；可微波不鏽鋼竹蓋雙層便當盒，同樣具有密封鎖鮮功能，飯盒看起來小，實際上容量很足夠，一層裝上熱騰騰的主餐，另一層放入美味水果甜點，竹蓋用來擺小巧精緻的馬卡龍非常適合，其中內附分隔層板，可避免味道混雜，在最後來個輕奢雙享受。

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高顏值餐具盛裝精緻料理，且每一道皆結合家樂福「從i開始」系列食材，星級套餐不只美味，更增添用餐儀式感。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

星級美食透過Black+Blum餐具來「盛裝」，搭配輕量好用的餐刀、餐叉和湯匙，每次享用美食時，都能感受到精品質感兼具實用功能性的完美結合，尤其坐在餐車上，更能對於「創造使用者更好的體驗」的用心有深刻體認。而「英倫雙層餐車饗宴」路線從捷運市政府站出發，沿著松仁路、松壽路、仁愛路、忠孝東路繞行一圈，全程一個半小時，在享用美食的同時，載著你用不同視角欣賞台北101、信義商圈、國父紀念館，其中還會行經因為「信義哥吉拉」爆紅的陶朱隱園，透過全景玻璃天窗觀賞都市景色，重新看見台北新魅力，而想捕捉每一個美好瞬間，只要拿起時髦金屬質感、簡潔俐落設計的Black+Blum餐具，就能拍出高質感的餐桌風景。

▲▼（業配）家樂福雙層餐車體驗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲在餐車上一邊享用美食的同時，還能透過全景玻璃天窗欣賞台北街景，留下難忘回憶。（圖／記者周宸亘攝）

想要一起搭上雙層巴士，用Black+Blum的精美餐具優雅享用美味佳餚，體驗如夢似幻的星級食光之旅嗎？視覺與味覺兼具，如此講究的「英倫雙層餐車饗宴」之旅，將於12月限定登場，共有4場次，分別於12/9、12/10、12/16、12/17中午各舉辦一場，只要在11/20～11/28活動期間至家樂福量販店或超市店單筆消費金額達888元，就有機會抽中體驗名額，一人中獎兩人同行，千萬別錯過這次大好機會！

家樂福,英國餐具,Black+Blum,集點換購,食物,便當,食尚（圖／品牌提供）

▲家樂福舉辦倫敦「食裝」週，英國經典餐廚品牌Black+Blum集點換購活動，即日起至2024年1月14日。（圖／品牌提供）

不能錯過的，還有家樂福的集點換購活動，尤其看到食物盛裝美照之後，更讓人想把一用就愛不釋手的Black+Blum餐具帶回家，三餐隨意擺，輕鬆拍出網美級食物照，上網打卡秀一波，而此次活動共8款商品可選擇，其中「多用途便當袋」、「可微波不鏽鋼竹蓋雙層便當盒」、「可微波不鏽鋼真空保鮮碗（2入）」3款更是全台獨家，但不管哪一款，數量都有限，要搶要快，即日起至2024年1月14日，會員單筆消費每滿250元即贈1點集點貼紙，參加換購活動，還有機會抽到英國倫敦單來回機票。

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