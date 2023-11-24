台人去日本愛做1事！他轟沒禮貌「不是花錢就是老大」...網戰翻

▲台灣人去日本旅行，常會在公共場合開擴音打視訊電話，原PO認為很沒禮貌。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

圖文／CTWANT

日本是許多台灣人出國旅遊的首選，也因此常會在遊日時遇到同鄉。對此，最近就有台灣人在網路上抱怨，自己遇到很多台灣旅客都會在餐廳與電車上大聲聊天，甚至開擴音講電話，直呼「不是出國就有優越感」，引發兩派網友戰翻。

有網友昨（23日）在臉書社團《爆怨公社》上發文抱怨，「部分可愛的台灣人們，到日本餐廳裡面可以不要擴音打視訊電話嗎？」他還表示日本電車上可以吃東西，但最好不要講電話，手機也要開震動！此外，不要在室內空間大小聲。原PO表示，出國旅遊是去體驗當地的風俗民情，而不是覺得自己花了錢出國就是老大，莫名有種優越感，不尊重當地的文化與習慣。

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貼文引起網友討論，「華人習性，兩岸均同」、「不跟團也要花時間做功課，了解當地的風俗民情」、「在台灣電車上開擴音打視訊的也不少」、「我去日本確實不知道這些注意事項。」

不過也有網友表示，「我在日本吃飯的時候，講話超大聲的都是日本人，我覺得超意外的。我還遇過隔壁桌日本人吃飯脫鞋子盤腿在椅子上⋯⋯我不想看阿北的腳底啊。還有日本小女生在電梯裡聊天也超大聲，感覺是民情不同？」「順便叫一下日本人喝完酒不要躺地上睡覺，也不要隨地小便」、「比上不足，比下有餘，有自信的人：同意你。自卑的人：你怎麼不說說更差的。」

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