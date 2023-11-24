大波女友愛穿低胸裝！他怨1狀況頻發生...網不挺：要體諒

▲原PO女友擁有F級好身材，又愛穿低胸露溝裝，常常出門就被行注目禮。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

飽漢不知餓漢飢！一名男網友發文抱怨，擁有豐滿上圍的女友十分愛穿低胸裝，每次出門總會引起路人直勾勾盯著看，為此2人經常起爭執，讓他忍不住怒喊「女友胸部大到我不開心！」

該名男網友在Dcard發文表示，女友本身是F罩杯，一到夏天就喜歡穿低胸露乳溝的衣服出門，只要走在路上就會有大票路人「行注目禮」，且視線明顯是盯著女友的上圍看，害他心裡很不是滋味。

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原PO透露，他多次勸說女友改穿短袖不要露乳溝，但對方卻覺得天氣很熱「這樣穿才涼一點」，因為女友的大胸讓他感到相當苦惱，「她很堅持就要這樣穿，我們已經吵架很多次。」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「其實我覺得F穿短袖可能也沒什麼用」、「建議分手，然後女友交給我照顧」、「限制女友衣著真的不行欸」、「吃醋就換一個穿著保守的女友，捨不得放手那就繼續忍耐」、「老兄如果你真的愛她應該要去體諒女生一些生理上的問題，我覺得這種吵架很沒意義」、「穿衣自由不要管女友穿搭，女友不是你的私有物呀」、「管什麼？她是你寵物？不放心就是沒安全感，那是你的問題，從來不是她的問題。」

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