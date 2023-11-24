邀親友吃喜酒！他狂傳上百封簡訊「竟5桌沒人來」　傻眼原因曝光

▲陳男一次傳太多簡訊，被視為詐騙簡訊，結果很多親友都沒有通知到。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

大陸一名陳姓男子在嫁女兒的前一周以簡訊方式通知親友參加婚禮，怎料到婚禮當天，很多人沒有到場就算了，還有整整5桌都是空的；後來才知，因為他一次傳送太多封簡訊，因此被視為詐騙，導致屏蔽。對此，電信公司回應了。

根據陸媒《海報新聞》報導，陳男表示，之所以會用簡訊，是因為朋友同事較多，打電話費時，再加上覺得以簡訊的方式通知，更正式、更有誠心，也有利於親朋好友保存，記下婚禮的具體時間；因為擔心群組發送出問題，幾百則簡訊都是一對一發送，而當天所有簡訊均顯示發送成功。

陳男透露，婚禮當天席開40桌，許多人都沒有到場，空了整整5桌，不僅如此，還有很多人說沒收到簡訊，因此數落他沒邀請他們，是否是看不起，讓他很無奈。詢問電信公司才知，因為他一時發送相同內容的簡訊太多、太頻繁，被後台直接判定是詐騙簡訊，自動進行屏蔽、攔截。

對此，電信公司回應，為防止電信詐騙，簡訊發送頻繁有可能被封鎖或攔截；電信公司強調，願意給陳男500人民幣（約新台幣2227元）的優惠通話費，然而雙方仍未達成共識，只能繼續向上層反映，尋找合理的解決方案。

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