▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野陣營撕破臉後，侯柯陣營今（24日）都與各自副手登記參選，對此，賴清德競選辦公室回應，藍白陣營過去幾個月來的紛亂，帶給社會莫大的困擾，終於在登記最後一天肥皂劇正式落幕，期盼未來選舉能夠回歸正常軌道。雖然侯友宜選擇向統派靠攏、柯文哲選擇與財閥合體，但雙方陣營，應該趕緊提出福國利民的政策，才是對選民負責任的行為。

賴清德競選辦公室發言人陳世凱指出，侯友宜的副手人選，是曾公開宣稱反對台灣提升自主國防力量，並創立「堅持一個中國原則」為宗旨的新黨創辦人趙少康，向中國輸誠意味不言而喻；而曾說「選總統若要花100億，這國家怎麼會有前途」的柯文哲，則直接不演了，選擇與鴻海、新光集團等財閥靠攏，「金光加身」教人不忍卒睹。

陳世凱表示，趙少康過去因與國民黨理念不合，選擇出走並另創統派政黨「新黨」，今年新黨舉辦三十週年黨慶活動時，國台辦甚至肯定新黨「為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出積極貢獻」，他質疑，侯友宜邀請曾身為統派政黨領袖的趙少康作為副手，是不是代表國民黨宣示要朝統派靠攏，帶台灣走回親中老路？

陳世凱也反問，曾表示「我會證明不用花很多錢也能勝選」的柯文哲，為何破罐破摔，邀請新光集團第三代千金吳欣盈擔任副手，難道是基於選舉經費考量，因而選擇向財團靠攏嗎？更諷刺的是，柯文哲曾公開表明過，「讀藝術的不入流」，然而，吳欣盈不僅是美術史的學士，更畢業於英國的藝術學院，柯文哲是否要先為自己過去的言論向社會大眾道歉？

陳世凱指出，柯文哲自稱最公開透明，近日卻多次與國民黨、郭台銘進行多次的密室協商，甚至私下傳簡訊給侯友宜「搓湯圓」，被侯友宜公開打臉；此外，柯文哲過去也以清廉自居，曾痛批「台灣政商勾結太嚴重」、「政商關係是用刀叉吃人肉」，今日卻選擇與財閥千金站在一起，諷刺至極，柯文哲對台灣社會還有誠信嗎？

陳世凱強調，在藍白持續爭執期間，賴副總統已經召開7場國政願景說明會，分別針對育兒、長照、健康、經濟、教育、文化、能源、社會安全等，務實穩健提出一系列完整政見。選舉倒數不到五十天，雖然國民黨侯友宜選擇向統派靠攏，民眾黨柯文哲選擇與財閥合體，「藍白直接變紅金」，但陳也嚴正呼籲在野雙方陣營，應該趕緊提出福國利民的政策，才是對選民負責任的行為。