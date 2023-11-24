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侯友宜說「新北市社宅已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」？

侯友宜說「新北市社宅已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」？（圖／台灣事實查核中心）

圖文／台灣事實查核中心

為何要查

居住正義、社會住宅是民眾關注的社會議題，7月曾有居住正義遊行，各總統參選人也針對此議題發表政策意見與說法。查核中心於8月陸續整理參選人政策，並針對參選人對社宅的發言進行查證。

查證摘要

侯友宜於10月27日住宅政見記者會表示，新北市社宅「已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」，經查：

一、依據新北市官方統計，新北市社宅已完工為7865戶，侯友宜宣稱今年底預計提供1.2萬戶，實際上包含了仍在興建、尚未完工，且尚不確定完工日期的戶數。

二、目前新北市已完工的7865戶，包含由台北市興建、現由中央政府管理的林口世大運社宅3408戶。而正在興建的社宅案，也有至少1000戶是由中央主導。

侯友宜引述新北市社宅統計，其社宅數包含中央與地方成績；稱「提供」社宅，實際並非指「完工」社宅，記者會缺乏清楚解釋。

查證結果：資料雖符合，但僅提供部分資訊，無法瞭解全貌。

新北市宣稱年底「提供」社宅1.2萬戶，並非指完工，而是「興建中」的社宅數也納入。官方統計「已完工」7865戶，則包含台北市興建、中央管理的林口社宅3408戶。

侯友宜的話來自哪裡？

國民黨總統提名人侯友宜10月27日召開記者會，提出四大住宅政見，以圖卡及口頭說明「新北經驗」，圖卡顯示新北市「社會住宅已完工7865戶，預計112年底提供1.2萬戶」，侯友宜再以口頭說明社宅進度，表示「新北市到今年底會完工1.2萬戶」（直播影片10:47-11:39）。

侯友宜說「新北市社宅已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖1：侯友宜新北市社宅數量／來源：侯友宜YT直播擷圖（紅框為查核中心所加）

因此，侯友宜記者圖卡稱新北市社宅完工7865戶，預計年底「提供」1.2萬戶社宅，侯友宜口頭另說年底「完工」1.2萬戶社宅。

資料出處：侯友宜臉書、《侯友宜houyuih》YT頻道直播，《壹蘋新聞網》、《聯合新聞網》等媒體報導。

查核過程

查核點、侯友宜稱「新北市社宅已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」，是否屬實？

侯友宜所稱社宅數據來源？

以侯友宜記者會數據查詢，與新北市府建置的「施政成果網」社宅數據完全相符，文字描述也相同，均稱「全市社宅已完工營運7865戶，預計112年底可提供1.2萬戶」。可知侯友宜記者會所提數據，來自新北市府官方資訊。

侯友宜說「新北市社宅已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖2：新北市社宅施政成果／來源：新北市府「施政成果網」（紅線為查核中心所加）

新北市官方社宅數據如何解讀？

（一）查核記者諮詢新北市府城鄉局，市府「施政成果網」社宅數據應如何解讀。新北市住宅科科長江怡瑩表示，該項數據是指新北市境內的社宅，因此有包含中央興辦的社宅。

江怡瑩解釋，目前已完工7865戶，有包含中央主管的林口世大運社宅。至於說年底「可提供」1.2萬戶社宅，不是指年底能完工1.2萬戶，而是前述已完工的7865戶，再加上「興建中」的社宅，新北約2600戶，中央約1000戶，其餘是都更分回或容積獎勵的建案。

（二）檢視新北市城鄉發展局的「新北市社會住宅推動成果」資料，新北市所有「已完工營運中」的社會住宅，合計為7865戶，但數據包含國家住都中心管理的「林口世大運社會住宅」的3408戶。

侯友宜說「新北市社宅已完工7865戶，預計今年底提供1.2萬戶」？（圖／台灣事實查核中心）

▲圖3：新北市已完工社宅，點圖可放大／來源：新北市城鄉局官網（紅框說明為查核中心所加）

因此，新北市已完工的7865戶社宅，包含中央管理的林口世大運社宅。至於稱年底「可提供」1.2萬戶社宅，並非指可完工1.2萬戶，而是仍在興建中的社宅總數。

侯友宜在記者會口頭稱「新北市可於年底完工1.2萬戶社宅」，是錯誤解讀數據或口誤。

補充資料

林口世大運社會住宅興辦過程與現況？

綜合內政部、台北市政府、新北市府各方資訊，林口世大運社宅前身為2017年台北世大運選手村，為中央政府提供土地與經費，委託台北市政府興建，新北市政府則協助取得各項許可。

世大運落幕之後，台北市再將選手村改建為可供出租的社宅，於2018年交還給中央政府，並由國家住都中心營運至今。

國家住都中心公關向查核中心表示，林口世大運社宅總共有3490戶，包含82戶商業設施，與住宅3408戶，扣除公益使用後，目前實際可供社宅出租的是2907戶。

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