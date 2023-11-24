「趙少康不會當備位元首」　侯友宜承諾：他一定會參與外交與國防

▲國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

藍白合正式破局，國民黨今日召開中常會，宣布由中廣董事長趙少康擔任國民黨總統參選人侯友宜副手。侯友宜在記者會中表示，這次是他自己找上趙少康的，沒有任何人推薦，而他也承諾，未來若當選，趙少康絕對不是所謂的備位元首，他一定是在副總統的權責底下，在很多更重要的專業上，包括外交、兩岸、國防，甚至包括很多內政相關議題，他一定會參與，並給予寶貴的意見。

侯友宜表示，這次是他自己找上趙少康的，沒有任何人推薦，所以沒有幾個人知道。侯友宜強調，未來當選以後，趙少康絕對不是所謂的備位元首，他一定是在副總統的權責底下，在很多更重要的專業上，包括外交、兩岸、國防，甚至包括很多內政相關議題，他一定會參與，並給予寶貴的意見，讓國家在很多走向上，兩人並肩作戰，穩定讓台灣土地平安，人民過好日子，贏回中華民國。

趙少康回應，他從事媒體工作很久了，對於當官其實興趣不大，前總統馬英九曾邀請他擔任行政院副院長，一天打了6通電話，金溥聰還約他見面，但他還是婉拒了。他說，之前要當官的機會很多，但他都拒絕了，「我覺得從事媒體很好，而且我也很喜歡，但現在情況真的不一樣，臨危受命、救亡圖存，兩岸面臨這樣的情況，出來真的就是救台灣。」

因此，趙少康宣布，將來節目通通暫停，廣播都是預錄的，下周就會播完，他很期待當來賓，之後不會主持任何節目，也不會辭中廣董事長，當選才會辭。