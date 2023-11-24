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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／「政治金童」趙少康成侯友宜副手！　雙引擎盼號召藍軍團結

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（24）日與副手趙少康一起完成登記。對於剛成軍的「侯康配」，外界認為是本土藍與戰鬥藍的結盟，兩人分進合擊，扮演雙引擎角色，盼能召喚藍軍團結力量。攤開趙少康的資歷可以看到，趙少康曾任三屆立法委員、兩屆市議員，卸任後投入媒體界，臧否時事，常能一針見血，這次因2024大選，臨危受命，趙少康說是為了救亡圖存，正好呼應他過去所強調，這一仗是「戰爭與和平」的選擇，預料以趙的戰鬥力，勢必在選戰中颳起旋風。

73歲的「政治金童」趙少康有過4次全國性選戰經驗，其中1992年他辭環保署長，以無黨籍參選新北市立委，拿下23.5萬最高票，捲起「趙少康旋風」；而在1994年，趙少康代表新黨出征台北市長，那時趙是新黨明日之星，其所展現的群眾魅力，在選戰中掀起高潮，而那一次台北市長選舉可說是史上最激烈的三腳督選戰，雖然趙最後敗北，但亦是雖敗猶榮。後來他逐漸轉戰媒體，也奠定了一方之霸的地位，如今相隔29年要再披戰袍，跟侯友宜攜手打總統大選，使得「侯康配」特別引發外界關注。

對於藍營來說，被視為戰鬥藍精神領袖的趙少康搭上侯友宜確實有不少互補作用，趙少康在今天上午國民黨記者會時就提到，他跟侯友宜互補性好很高，一定可以打贏選戰，以後他會主攻北北基，侯則以跑中南部為主，換句話說，要以趙少康強烈的都會形象，幫侯開拓更多中間選民的票，再者趙少康快意恩仇的個性，獲得不少深藍民眾的支持，如此一來他與侯搭配互補，兩人分進合擊，可以召喚更強大的藍軍團結力量。

▲▼國民黨中常會，侯友宜、趙少康。（圖／記者陳家豪攝）

「侯康配」被解讀不只有互補作用，也是本土藍結合戰鬥藍的象徵。嘉義小孩的侯友宜是國民黨本省籍政治菁英，警界鐵漢藍綠通吃；趙少康是外省籍社會意見領袖，對中產階級和知識藍頗具影響力，2021歸隊國民黨後即發起「戰鬥藍」，號召不少黨內同志加入，同時也擔起重要輔選角色，在去年九合一選舉時，全台也有90%戰鬥藍的議員當選。

今日國民黨記者會時，侯友宜也給趙少康極高評價，稱是自己找趙少康搭檔，所以知道的人不多，更說，未來當選後，趙少康絕非備位元首，一定是在副總統權責底下，發揮很多趙的專業，不管外交、兩岸、國防甚至包括內政相關議題，趙一定會參與，可見他對趙極為企重。而趙也不諱言，選戰開跑後，他會多去青年社團、大專院校演講，也歡迎大家邀他，而這塊也是協助侯爭取青年選票。

藍營人士認為，侯友宜出身基層文官，雖然沒有極高的政治魅力，但他腳踏實地做事的口碑，讓基層相挺；趙少康政治經歷豐富，由政界轉向媒體，人脈豐沛，擅長引領話題、設定選戰議題。「侯康配」兩人各有優勢也互補，期待能為侯友宜選情開出紅盤。

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