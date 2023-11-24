快訊／「中華民國一定在我們手裡贏回來！」　「侯康配」10分鐘完成登記

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（24）日上午11點在中常會通過備查副總統人選案，由國民黨總統參選人侯友宜列席親自公布並介紹搭檔副手，確定是中廣董事長趙少康出線。「侯康配」兩人也在11：45抵達中選會，一起登記參選總統副總統候選人。兩人約花了10分鐘順利完成登記。侯友宜受訪時也表示，今天登記就是好兆頭，「中華民國一定在我們手裡贏回來」。

▲國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）



登記結束，侯友宜接受媒體訪問，媒體問到，登記完是否很有信心？侯友宜說，其實他跟趙少康沒有分你我，都是族群融合，希望台灣共好，會一起面對艱困選戰，一起贏得最後勝選。

媒體問到，昨日的會談，是否覺得是鬧劇或是被設局？侯友宜說，不管是設局，或是受辱，他跟朱立倫真的非常誠心誠意，換回攜手合作，這樣狀況他們也出席，其中真的辛苦馬英九，讓他苦等5小時，對於前任元首非常不禮貌，雖然受辱但是還是去了，不管如何還是上下一條心，剛剛到最後一刻，趙少康還是建議他打給柯文哲，不管如何會與趙少康一定並肩作戰，一起贏得勝選，今天登記就是好兆頭，「中華民國一定在我們手裡贏回來」。

對於柯文哲說接下來兄弟爬山各自努力，秉持不攻擊原則，侯友宜表示，他們選戰一定同心齊力，跟國民黨15個縣市首長、立委參選人、基層里長心連心打團隊戰，一定會贏得勝選。

