快訊／侯友宜PO藍營大合照　寫111字宣誓：肩負民意我們義無反顧！

▲侯友宜將在明天上午登記正副總統，他23日晚間PO合照宣誓「肩負民意我們義無反顧」。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

侯友宜競選辦公室23日晚間10點多宣布，國民黨總統參選人侯友宜明天（24日）將到中選會登記正副總統。對此，侯友宜23日晚間11點在臉書寫下111字表示，「肩負民意，攜手前行，我們義無反顧」、「心頭抓乎定，大家逗陣行，一定會成功！」

侯友宜23日晚間在臉書表示，在國家安全之前，人民期待改變之下，藍營縣市首長，全體立委、議員、里長以及海內外同志，會跟所有民眾一起，組成最堅強的戰隊，堅持到底，贏得勝利，讓國家重回安定繁榮的道路，就是他們的使命與責任，「肩負民意，攜手前行，我們義無反顧」、「心頭抓乎定，大家逗陣行，一定會成功！」

針對藍白合，侯友宜23日下午會同馬英九、朱立倫一起到君悅飯店，會面民眾黨總統參選人柯文哲、獨立參選人郭台銘並進行三方協商，不料經過約1小時的激烈討論後，三方最終在沒有定論的情況下不歡而散。

協商結束後，國民黨23日晚間7時30分召開記者會，發言人楊智伃表示，君悅飯店會談，侯朱馬受到很大的公開屈辱，但也可看到這三人秉持公開、公正、透明心態在現場，希望小我小一點，大我大一點，以中華民國所有民眾為念。

至於藍白合是否破局，楊智伃表示，國民黨會秉持誠心、耐心、同理心堅持到最後一刻，因為國民黨了解政黨輪替是6成民意期待；藍白合作不是為了政黨或個人，而是為了全台灣人民的未來，所以不到最後一刻，國民黨不會放棄。