郭董訂君悅「2538房」爆紅！奢華內部照曝光　一晚要價近18萬

記者閔文昱／綜合報導

總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（23日）在君悅飯店會面，但最後以不歡而散落幕。原訂「主人家」郭台銘找好君悅飯店2538房希望談談，但僵持不下，最終沒用到。對此，知名旅遊部落客高睿騰也揭露了該房內部照，豪華寬敞裝潢也讓網友看了笑稱「空間明明就很夠啊！」

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘23日下午在君悅飯店表示，他訂了該飯店25樓的「2538號房」，希望3方能進行公正公平的會談。不過，因前總統馬英九、國民黨主席朱立倫突然出席，房間內的3個位子要改成5個座位，需要時間籌備，且侯友宜認為，既然是公正公平的會談「那在樓下談也可以」，因此該房間最終並未使用。

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不少網友對於郭台銘所訂的「2538號房」產生好奇，對此，旅遊部落客高睿騰也在臉書PO出14張該房間的「內部照」，只見空間相當寬敞，除了有客廳、廚房、會議室外，甚至還有獨立鋼琴區，整體裝潢相當豪華。根據「ETToday」記者實際致電詢問君悅酒店，2538號房型一晚牌價是17萬6千800元（近18萬)，有時會因所使用的服務費用不同、租借時間不同，價格而有所不同，不過牌價上是一晚17萬6千800元。

畫面曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「椅子很多啊」、「不錯，還有按摩浴缸」、「明明就有5個位置啊！」、「好想住」、「有生之年訂得到嗎」、「應該可以在不同空間滑手機」、「椅子看起來是夠的啊」、「訂房爆單」。