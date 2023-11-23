快訊／侯友宜明天11點45分登記正副總統

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

柯郭侯三方協商不歡而散，國民黨24日上午11時將舉行中常會，預計會宣布國民黨總統參選人侯友宜副手人選。侯友宜23日晚間10點也公布24日行程，表示明天上午參加中常會後，將在上午11時45分到中選會登記正副總統。

侯友宜競選辦公室23日晚間10點多宣布，侯友宜24日上午11點會先參加國民黨中常會，接著11時45分才會前往中央選舉委員會登記正副總統，並且在現場接受媒體聯訪。

侯友宜23日下午會同馬英九、朱立倫一起到君悅飯店，會面民眾黨總統參選人柯文哲、獨立參選人郭台銘並進行在野協商，不料經過約1小時的激烈討論後，三方最終在沒有定論的情況下不歡而散。

協商結束後，國民黨23日晚間7時30分召開記者會，發言人楊智伃表示，君悅飯店會談，侯朱馬受到很大的公開屈辱，但也可看到這三人秉持公開、公正、透明心態在現場，希望小我小一點，大我大一點，以中華民國所有民眾為念。

至於藍白合是否破局，楊智伃表示，國民黨會秉持誠心、耐心、同理心堅持到最後一刻，因為國民黨了解政黨輪替是6成民意期待；藍白合作不是為了政黨或個人，而是為了全台灣人民的未來，所以不到最後一刻，國民黨不會放棄。

