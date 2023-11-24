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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜逐字唸出柯文哲簡訊　吳子嘉：最錯愕的人是郭台銘

記者趙蔡州／綜合報導

柯郭侯三方23日在君悅飯店進行協商，侯友宜在取得柯文哲同意後，在現場唸出柯文哲發送的簡訊內容「郭台銘需要一個理由退選」，結果遭柯文哲當場酸「把私人之間的簡訊拿出來唸，通常是名嘴側翼在做的事」。對此，媒體人吳子嘉感嘆，侯友宜唸出簡訊時，最錯愕的是郭台銘。

媒體人吳子嘉在23日晚間播出的《關鍵時刻》上表示，柯郭侯三方這次協商根本是車禍現場，其中發生的事件更讓人匪夷所思，最妙的是柯文哲同意侯友宜唸簡訊，結果發現最錯愕的人是郭台銘，因為郭台銘根本不知道有這封簡訊，郭台銘完全不知道已經被出賣了。

吳子嘉形容，郭台銘在現場還正經八百的想要當桶箍、想要當主持人，結果才知道自己被當成退選要討面子的人，更荒謬的是柯文哲聽完簡訊內容後，竟然當場嗆侯友宜的行為跟名嘴、側翼一樣，讓他傻眼說「你答應說可以，結果別人一唸完，你就馬上罵人一頓，怎麼會有這種人」。

▲▼ ▼藍白合會談現場，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲同意侯友宜唸出簡訊，卻又酸這種行為是名嘴、側翼在做的事情。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜在三方協商記者會上表示，柯文哲23日一大早就傳簡訊給他，謝謝柯文哲沒有忘了他，在如此關鍵的日子特別傳簡訊給他，接著詢問並取得柯文哲同意後，才逐字唸出簡訊內容，說出「如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的」。

不料輪到柯文哲發言時，他突然開酸侯友宜，「我要跟侯市長講，雖然我是同意，但把私人之間的簡訊拿出來唸，通常這是名嘴側翼在做的事，不是總統要做的事」。侯友宜聽了也立刻反擊，「話不能這樣說，我是經過你的同意才念，你也可以不同意啊、你也可以不同意啊」。

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