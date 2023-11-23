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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲明登記參選　副手人選吳欣盈呼聲高、「他」也在口袋名單

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥、袁茵／台北報導

距離總統、副總統登記截止日剩下不到24小時，民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜23日在台北君悅飯店會面，但氣氛火爆不歡而散。民眾黨晚間也宣布，柯將在24日上午11時赴中選會登記，同時公布副手人選。據了解，過去盛傳是柯副手人選的前台灣雅虎國際事業董事總經理鄒開蓮已婉拒，目前包括「新光公主」立委吳欣盈、前台北市副市長鄧家基都是可能人選。

面對僵持2小時最終不歡而散的藍白君悅會談，民眾黨於23日晚間8時27分發布採訪通知，將在24日上午11時到中選會進行正副總統候選人登記。據了解，柯文哲的行程在15日政黨協商後徹底打亂，包括競選總幹事黃珊珊幫忙領表的時間，也從22日上午9時許，變更成為22日下午4時。

不僅如此，若國民黨按照既有規劃，22日下午舉辦中常會並公布侯友宜副手人選，將「藍白拖」徹底終結，柯文哲原預計在23日舉辦副手公布記者會，隨後前往中選會登記，但此計畫也因國民黨順延中常會而改變，變成24日最後一天登記。

至於搭檔的副手人選，民眾黨保密到家，目前被點名的人選包括前台灣雅虎國際事業董事總經理鄒開蓮、「新光公主」立委吳欣盈，以及柯文哲競選總幹事黃珊珊。

但因黃珊珊已被列入不分區名單第一，政治經驗豐富的黃將入國會操盤，「柯珊配」難度高；過去最被看好的鄒開蓮，日前傳出婉拒副手邀請。而擁有豐富國際經驗的吳欣盈，則在黨內呼聲不小；另外，過去與柯互動佳、曾任北市副市長的鄧家基，也傳出是口袋名單。但確切副手人選，仍待柯文哲24日上午親自公布。

▲▼台灣民眾黨個資外洩不能忍，資通安全不能等記者會 吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼台北市議會開議。鄧家基（圖／記者李毓康攝）

▲台北市前副市長鄧家基（圖／記者李毓康攝）

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