李艷秋3點嗆「柯P善變輕諾」　曝同意唸簡訊又秒翻臉原因

▲李艷秋酸柯文哲善變輕諾，勸侯友宜走自己的路。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

柯郭侯三方協商不歡而散，外界評估藍合近乎破局。對此，媒體人李艷秋23日寫下3點評論這次協商，她認為柯文哲善變輕諾，上次同意六項協議後翻臉，這次侯友宜已經徵求同意才唸出簡訊，不料柯文哲又在一分鐘內翻桌，直呼「跟一個善變輕諾的人如何合作」、「侯市長，走自己的路吧」。

李艷秋23日晚間在臉書「李艷秋的新聞夜總會」表示，這次柯郭侯三方整合根本是「三無」，無盡的尷尬、無名的火爆、無言的結局，接著寫下3點分析三方協商中發生的事件。一、「沒見過要合作的三方，會面的氣氛如此尷尬火爆，處處機鋒，句句棉裡針，就算合了，撐不到大選就會散伙！」

二、柯文哲要求公開透明直播，結果他善變輕諾的人格徹底現形，侯友宜徵求他的同意唸出2人簡訊，他同意後卻在一分鐘內翻桌，變臉罵侯友宜是側翼名嘴，「上次6點協議簽名畫押後，至少撐了七天才翻臉，現在已經進化到以分鐘為單位」、「就算合了，可能下一秒就不認了，跟一個善變輕諾的人如何合作」

三、柯文哲給侯友宜的簡訊中，提到郭台銘要找一個理由退場，所以要侯友宜來見一面，「給郭台銘面子也是好的」。柯文哲2天內已經跑郭台銘家4次，記得他在金門被郭台銘押著拍下海誓山盟照片後，他未來見到郭台銘就躲，說緊迫盯人很可怕拒絕再同框，現在卻巴著郭台銘不放，為的當然不是「義」而是「利」，而他竟然忘了簡訊裡提到給郭台銘面子，這些內容可能會讓郭台銘反彈、影響金援，這個恐怕才是他同意發布簡訊又秒翻臉的原因。

李艷秋最後說，這場協商最終不歡而散，會後幕僚還互砍，如果這種情況還要合，最後不只是無言的結局，而是無窮盡的麻煩和無止境的災難，「侯市長，走自己的路吧，柯文哲的民調還會再掉的」。