他對侯友宜改觀！直呼「真是條漢子」　一招拆穿柯文哲公開透明

▲藍白合君悅酒店會談現場，侯友宜在徵詢柯文哲同意下，唸出柯文哲傳給他的簡訊內容。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲三人今（23）下午在君悅飯店會面，侯友宜在取得柯文哲同意下，當場唸出柯文哲所傳的簡訊內容。對此，前議員謝龍介的姪子、前桃園市議員參選人謝克洋表示，他對侯友宜改觀了，直呼他是一條漢子，一招拆穿柯文哲最愛掛在嘴邊的「公開透明」。

在本次會談中，柯文哲、郭台銘主張在君悅飯店25樓的行政套房內舉行閉門會談；不過，藍營主張在所有媒體面前公開會談，雙方為此爭論不休。不過，侯友宜在會談中突然出招，他表示，今天早上接到柯文哲的簡訊，謝謝柯文哲沒有忘了他，關鍵的一天特別傳簡訊給他。隨後，他當場轉頭詢問柯文哲能否讀出簡訊內容，在柯文哲的允諾下，侯友宜逐字唸出簡訊內容。

侯友宜唸出柯文哲的簡訊內容，「大家最後一次來解決台灣的問題是好的，既然早上有打給郭董，其實想要大家會面的想法，三個人一起見面，也是塑造團結台灣的意向，如果可以的話，找一個場合，但是公開的，大家見面談，還是只想我跟你兩個先談，或是比較主張三個先談，如果要見面的話，大家有足夠的時間談一談，不管結果如何，也對心理比較好交代，時間今天早上就好，地點只要不是秘密見面就好，如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的，但是太多人在看，要秘密見面有困難，所以要公開見面」。

對此，謝龍介的姪子、前桃園市議員參選人謝克洋表示，他本來以為侯友宜是軟蛋，直到今天，侯友宜不演了，取得柯文哲的同意後，當眾唸出柯文哲傳給侯友宜的簡訊。

謝克洋說，侯友宜一招拆穿柯文哲最愛掛在嘴邊的「公開透明」，「我對侯友宜改觀了，這傢伙真的是一條漢子」。