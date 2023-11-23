▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

針對在野整合，總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（23日）在君悅飯店會面。郭台銘致詞時抱怨侯友宜當初答應他只有自己參與三方會談，因此覺得馬、朱是不速之客。對此，國民黨智庫副執行長凌濤痛批，此說法「對中華民國的尊重在哪裡。」同時他也說明侯友宜為何選擇在馬辦等柯文哲。

面對總統副總統大選登記參選即將截止，國民黨與民眾黨至今仍無定論如何推派人選，柯文哲23日傳訊表示希望與侯友宜再度展開協商，沒想到兩人又為地點一事爭執不下，柯文哲邀郭台銘、侯友宜23日下午到台北市君悅飯店進行公開會面，侯友宜卻堅持要在馬辦碰面，雙方一路僵持到下午4點45分，侯才在馬英九的陪同下抵達台北君悅飯店。

針對侯友宜為何選在馬辦等柯文哲，凌濤晚間在臉書發文說明，這是為了柯文哲的誠信，也是為了成全雙方支持者合的可能。在馬英九總統辦公室簽署的共識，如果也在馬辦履行，那不管之前有多少波折，柯文哲都不至於毀約，也能保全自己的誠信，「柯主席如果願意履約，大可前往馬辦，如果無意履約，其實也不必找郭先生再設一局。」

「背信毀約、故意設局，是今天大家對柯、郭『君悅鴻門宴』的感受。」凌濤痛批，柯文哲在前總統見證下毀約，郭台銘在前總統見證下設局，甚至稱前總統是不速之客，「對中華民國的尊重在哪裡？國民黨支持者無法接受。」