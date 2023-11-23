數位創新健康永續　賴清德親臨成大沙崙醫院奠基典禮

▲成大沙崙醫院奠基典禮，由副總統賴清德、行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲與成大校長沈孟儒、成大健康服務暨數位創新推動辦公室執行團隊、成大醫院院長李經維等，共同祈福並進行奠基儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成功大學23日在台南歸仁區舉行成大沙崙醫院奠基典禮，由副總統賴清德、行政院秘書長李孟諺、台南市長黃偉哲與成大校長沈孟儒、成大健康服務暨數位創新推動辦公室執行團隊、成大醫院院長李經維等，共同祈福並進行奠基儀式，各界雲集一同見證台灣首座醫療服務結合數位創新發展園區，正式啟動重要時刻。

賴清德副總統致詞時代表蔡英文總統感謝中央、地方、學校、醫院各界團結一致，克服種種困難，順利誕生成大沙崙醫院；不僅對成大前後任校長、成大醫院前後任院長與地方首長一棒接一棒接力完成任務以及立委居中協調的合作精神，表達高度肯定，也對成大沙崙醫院及園區未來發展寄予厚望。

賴清德副總統表示，成大沙崙醫院不僅規劃南台灣兒少醫療中心，也提升地區醫療服務，回應鄉親需求；大量傷患收治中心更提升城市未來的醫療韌性。「沙崙未來市」規劃讓成大沙崙醫院與科技合作成為智慧醫療、精準醫療、再生醫療試驗場域，透過醫療服務讓台灣與國際接軌，在數位轉型與淨零轉型的過程中扮演領航者的角色，相信未來一定會走出一條截然不同的路，持續邁向智慧永續新台灣。

成大校長沈孟儒以充滿感恩的心，回顧成大沙崙醫院興建緣由，他回想一路走來的關鍵時間點，最記得在2020年7月9日向賴清德副總統當面報告園區規劃最重要的兩大元素為「數位治理」與「健康永續」；當時賴副總統給予「存好心、說好話，就會有好結果」的勉勵，是園區得以持續推動的重要動力。沈孟儒校長也強調，成大沙崙醫院的設立是與市府團隊、立委以及各界共同努力的階段性成果。「成大沙崙醫院的建立是個起點，也是個原點；成功大學自詡成為台南市發展的重要引擎，未來將以數位治理、健康永續為核心，串聯區域食衣住行推動各行業發展，繼續努力成為讓國家一直感到驕傲的頂尖大學。」

行政院秘書長李孟諺表示，沙崙高鐵特定區的活動與生氣跟早年滿是鳳梨園、停車場的情況已經大不相同。賴清德副總統擔任台南市長時即富有遠見地看到高鐵特定區的潛力與發展性，當時即向行政院提出沙崙綠能科學城的計劃，近年來沙崙綠能科學城逐步成形，發展規模愈見繁榮。同時因高鐵一日生活圈之便，沙崙也成為企業設立總部的最佳地點，目前已有國科會第二期計畫、中科院量子電腦研發計畫也在這裡，商城營運業績良好也正準備第二期動工，未來發展很值得期待。台南目前已經是世界半導體發展重鎮，如今成大沙崙醫院的設立，不僅能有效解決新豐地區目前醫療病床不足及兒童醫療缺乏的問題，促進沙崙地區醫療提升，更希望未來醫療生技產業也能成為台灣另一座護國神山。

備受各界期盼的成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫，獲中央核定92.8億元總經費，由中央補助47.8億，國立成功大學附設醫院負擔45億，2023年1月通過核准計畫經費、9月獲衛生福利部籌設許可，目前委由專業顧問公司執行基本設計，預計12月完成基本規劃設計，2024年動土，期待2031年啟用。23日奠基祈福典禮現場，陳章安聯合建築師事務所展示建築物模型，並說明成大沙崙醫院包含：醫療服務與智慧化創新、綠色節能／低碳運用、海綿城市建築、都市活化再生與智慧綠建築的5大核心設計理念，以及符合都市與綠地共生的建築特色。

興建成大沙崙醫院及進行該園區發展規劃，是成功大學繼40年前夏漢民校長時期參與規劃國家重大建設籌建成大醫院後，再度攜手產官學界參與推動國家重大建設的新時代任務。成大蘇慧貞前校長3年前於校長任內與台南市政府合作推動「沙崙醫療服務與創新園區」，並於2年前正式提出籌設計畫。23日上午，蘇慧貞前校長在典禮上宣示沙崙未來市的宏觀計畫。她提到，「沙崙擁有無數可能，可以是科學城市、生態城市、智慧城市，不僅是以健康啟航福爾摩沙的新都心，更是台灣前進未來的實踐場域。」面對全球氣候變遷的挑戰，沙崙未來市將重點聚焦於數據創新主軸，配合2050年淨零轉型目標，整合兩者技術與概念，推動數創永續經濟關鍵3引擎，包含培育國際數位永續人才的新型態產業大學機制、推動產業AI化的落地策略、以及打造沙崙成為亞太數位淨零沙盒特區等3大措施。未來期待透過各界協作，給予世界一個足以信賴台灣的完整答案。

基地位於沙崙綠能科學城核心區的「沙崙醫療服務與創新園區」占地18公頃，預計將花15年完成所有建設，總經費約500多億元。園區緊鄰中央研究院南部院區和經濟部能源局綠能科技示範場域，週邊亦有台灣智駕測試實驗室、國科會資安暨智慧科技研發大樓、大台南會展中心、台糖興建循環宅、民間投資購物商場等建設，為驅動台灣下一個世代智慧綠能產業成長的重要研發基地，也將成為未來兼具生活機能和產業發展的新市鎮。

「沙崙醫療服務與創新園區」未來發展希望兼顧區域需求、兒童醫學和國際醫療，且具有平衡城鄉差距、優化罕病照護、發展特色醫療、精進尖端醫療的服務特色，不僅規劃全方位醫療服務照顧，也以開創智慧尖端醫療院區為起步，導入 AI 大數據資料治理與加值，帶動沙崙區域數位及綠能產業創新發展。

2023年8月成功大學成立「成大健康服務暨數位創新推動辦公室」加速該區醫療服務核心設施建設，並積極推動後續發展。目前各項進度依序開展中，11月12日人口優化論壇系列之一就以成大沙崙醫院「南台灣兒童醫療中心」的發展願景為主軸，邀集眾多專家學者與醫師，共同探討「未來10年台灣兒童健康的重要轉折點」。未來，成功大學也將持續結合跨領域人才，以數位創新加值驅動健康永續，致力打造沙崙成為下世代智慧宜居未來市。