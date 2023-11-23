時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

記者陳家祥／台北報導

藍白整合進入最後倒數25小時！民眾黨總統參選人柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北市君悅飯店進行公開會面；目前柯、郭2人已在飯店休息等候，就等侯友宜陣營做最後的確認。另外，郭陣營也準備了2組倒數計時器，分別是「距離參選登記時間」，會倒數到24日傍晚5點；另一組則是「距離藍白郭會談表定開始時間」，從3點開始計算。

▲郭辦在君悅酒店現場設置登記截止倒數計時時鐘。（圖／記者李毓康攝）



郭辦發言人黃士修23日受訪表示，郭台銘跟柯文哲已經準備好了，只差侯友宜一個人。據了解，郭一口氣包下君悅飯店數間套房、一連2天，為的就是要全力談妥這次的在野整合。

柯文哲約在下午1點50分左右抵達，隨即從地下車道直奔上樓；郭台銘則是在2點20分左右，與副手搭擋賴佩霞一同抵達一樓，一現身後隨即吸引現場媒體騷動，團團包圍郭、賴2人，場面一度混亂。

針對侯友宜堅持要在馬英九辦公室會談，郭台銘競辦發言人黃士修說，這次的在野整合會談，是有柯文哲挑定地點，後續細節由雙方幕僚負責；此外，郭台銘特別幫柯文哲、侯友宜以及自己，3人都有準備行政套房，連同幕僚也有準備，甚至連包2天，為的就是要全力促成在野整合。

黃士修表示，既然侯友宜已經委託郭台銘當桶箍，彼此應該開啟新的一局來談在野整合，不要拘泥過去總總爭議，只是累積相罵本，所以郭陣營忠心希望侯可以蒞臨飯店。如今郭、柯已經準備好了，只差侯一個人，也歡迎侯邀馬來見證。

對於等到幾點？黃士修說，沒有預設期限，希望侯友宜到君悅參加三人會面，畢竟這是侯親口拜託郭台銘的，也是郭再三跟柯確認，柯欣然同意，既然有這麼好的機會，就等候侯友宜大家光臨。