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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

巨大版LOGO悠遊卡怎麼嗶？　使用教學一次看

政治中心／台北報導

悠遊卡公司日前推出「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」，有網友發表實測，反應到超商結帳卻卡關。對此，悠遊卡公司做出說明，同時也發布「使用教學」影片，說明感應使用範圍，教民眾這張大卡要怎麼「嗶」。

悠遊卡公司表示，悠遊卡的感應不只是晶片，而包含晶片旁繞著的線圈，這次發行的「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」，配合卡片放大，感應的線圈也加大範圍，因此無論捷運的加值機或各場合的扣款機，都還是可以正常感應。

▲▼悠遊卡公司發行「巨大版經典LOGO造型悠遊卡」。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊卡公司發行「巨大版經典LOGO造型悠遊卡」。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司也提供影片供民眾參考，影片中說明「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」的感應區域，即可知感應範圍在哪裡。

再拿「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」於超商感應加值，公司指出，以這家超商的刷卡機為例，因為左方剛好有突起，會卡住巨大悠遊卡平坦放置，建議整張悠遊卡如影片顯示，直接蓋上去感應即可成功加值。

再到捷運站感應加值，「經典LOGO造型悠遊卡—巨大版」到了悠遊卡加值機，因空間沒辦法放橫式，就直放進去加值感應即可。

至於網友為何會出現異常，悠遊卡公司表示，沒有現場了解很難判斷，可能性很多，包括設備異常、持卡的角度或方式、抽卡太快等等皆有可能。

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