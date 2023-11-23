快訊／毒駕撞死29歲暖警！彰首件國民法官審理　毒蟲判8年6月

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣首件由國民法官參審的案件，彰化29歲員警高偉倫今年大年初二（1月23日）騎車停等紅燈時，遭到吳柏翰「毒駕」從後方高速追撞，噴飛10多公尺，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治，彰化地院今(23)日下午3時30分宣判，吳柏翰判處8年6月有期徒刑。

▲29歲員警高偉倫遭毒駕追撞身亡。（圖／資料照）



當時高偉倫頭部重創，裂開超過10公分，身上多處骨折，搶救半小時後仍不治；吳男肇事後因受傷住院且疑吸毒神智恍惚，直至1月25日才清醒出院接受筆錄，警方在他身上及車內查獲10多包毒品，他辯稱當時從員林出發返回彰化找朋友，而車禍當下因精神恍惚，陷入睡眠，才因此發生事故。警方進一步查出他車禍前曾施用毒品再開車上路，目前吳被羈押在看守所。

▲高員從花蓮調到彰化快官派出所僅18天就意外身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）



高偉倫是高雄人，未婚，2017年特考班畢業，之前在花蓮縣警察局服務，今年1月5日才調到彰化縣警局彰化分局快官派出所，沒想到在彰化服務才18天就發生憾事。

根據國民法官法規定，國民法官參審案條件是故意致人於死案件，吳男毒駕致死列為首案，從11月20日起連續開庭審理3天，高警父母也全場參與，昨天兩老又哭紅了雙眼，無法言語，場面令人不捨。