債務糾紛！紅衣男持刀上門騷擾　遭5人圍攻「鋤頭K頭」倒地

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東內埔鄉清涼路二段19日16時發生持刀傷人事件，警方獲報到場時犯嫌楊男已遭被害人呂男及鄰居制伏，目前楊男受傷住院。據了解，起因為雙方有檳榔買賣糾紛，楊男持刀到呂家理論，遭呂家人反擊，後續將依法偵辦並移送地檢署，而事發當時的畫面也在網路上曝光。

▲屏東內埔鄉發生持刀砍人事件，持刀的紅衣男反遭眾人打倒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲紅衣男頭遭鋤頭打以後倒地不起。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

從影片中可看到，身穿紅衣的楊男持刀走在路上，一名女子持棍從後方打他的背部，楊男反身舉刀追擊，遭3男2女1犬圍住，楊男反擊揮砍將女子壓往地面，其他4人見狀立刻持棍棒等器具，上前攻擊楊男，解救倒地女子，楊男不敵4人包圍倒地，想再度站起時，遭藍衣男持鋤頭往楊男頭上揮，楊男遭擊後躺地不起。

警方指出，19日16時許接獲報案，到達現場時楊男已遭被害人及鄰居制伏，警方依現行犯即予上銬逮捕，另因數名民眾受傷，警方立即協助送醫，均無生命危險。

▲據了解，楊男與呂男有檳榔買賣糾紛，該日持刀至呂男住處騷擾理論，遭呂家人以及鄰居反擊。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，楊男與呂男有檳榔買賣糾紛，楊男當天持刀至呂男住處騷擾理論，遭呂家人以及鄰居反擊，楊男受傷住院，沒有生命危險，分局除派員戒護外，持續釐清相關事實後，將依法偵辦並移送地檢署。