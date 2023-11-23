快訊／「侯馬朱」受大屈辱！　國民黨：只要大我多點就可忍辱負重

記者蘇晏男／台北報導

總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今（23日）在君悅飯店會面，但最後以不歡而散落幕。國民黨表示，侯朱馬在君悅飯店受到很大的公開屈辱，但國民黨認為，只要大我大一點，小我小一點，國民黨都可以忍辱負重，吞下來。

▲國民黨中央召開記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

針對在野整合，侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九、朱立倫23日下午在君悅飯店會面，但經約1小時半的激辯，最後以不歡而散落幕，國民黨並在晚間7時半召開記者會，由文傳會主委林寬裕、國民黨發言人楊智伃、侯辦發言人李利貞出席。

會中楊智伃致詞提及，下午君悅飯店會談，侯友宜、朱立倫跟馬英九受到很大的公開屈辱。林寬裕也說，馬英九、侯友宜跟朱立倫都受了相當的屈辱，真的覺得這樣對待前國家元首、政黨主席、政黨總統候選人並不妥適，但國民黨認為，只要大我大一點，小我小一點，國民黨都可以忍辱負重，吞下來。

媒體詢問，發言人提到剛會談是個屈辱，郭台銘也多次強調自己是主人，然主持人有點情緒失控，會否覺得那場有鴻門宴感覺？林寬裕說，整個過程透過直播，全國觀眾都看的到，過程到底是什麼，起碼留給社會公平。

李利偵表示，侯友宜堅持公開透明談話，剛才所有過程都呈現在媒體、網路上，民眾眼睛是雪亮的。