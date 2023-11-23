毒駕撞死警！檢求刑10到12年只判8年6月　法官：未肇逃有基本良知

記者唐詠絮／彰化報導

彰化37歲吳柏翰，吸毒後無照開車闖紅燈，高速撞死29歲員警高偉倫，檢方將吳男依「服用毒品駕車致人於死」罪提起公訴，並向法官求處10-12年重刑，此案列為國民法官參審案件，今日宣判，法官認為吳男並未肇逃，仍有基本的良知，判處8年6月徒刑，檢方表示，上訴與否待收到判決，看到論證理由後再決定。

▲毒駕男撞死高姓員警案，國民法官參審判刑8年6月。（圖／ETtoday資料照）

審判長周淡怡說明， 吳男坦承施用毒品後，在毒物安非他命反應下，因嗜睡導致車禍發生，造成被害人死亡，國民法官法庭認為，吳男案發後未肇事逃逸，有下車察看被害人，有基本良知，考量該案與殺人罪有所區隔，刑度應該於中、高度之間，故依刑法第185條之3第3項宣判其刑。

▲彰化地院召開記者會。（圖／記者唐詠絮攝）

周淡怡表示，吳男是施用毒品駕車肇事，造成被害人無辜生命逝去，並沒有值得同情憐憫動機，且迄今未賠償被害人家屬，故不依刑法第59條規定酌減其刑。因此國民法官法庭根據被告於審判時之自白、鑑定人翁德怡於審理時之證述、檢察官提出之證據資料，認定被告犯刑法第185條之3第3項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪。

周淡怡指出，吳男施用毒品後駕車，遭逮捕前在六個月內有施用毒品紀錄，而毒品戒斷不易，從被告過往生活環境、壓力而吸毒來看，更生可能性較低，但被告仍然年輕，從事勞力的工作，長期自由刑，可能會讓被告無法順利回歸社會。

▲司法院長許宗力聽判。（圖／記者唐詠絮攝）

其次國民法官法庭已經充分考慮到被告家屬因為孩子的發展、在被告羈押之後，孩子有人照顧，語言障礙部分，也持續接受治療，國民法官法庭是在考慮這些這些因素後而為本案量刑的決定。

據了解，吳男曾於2014年因酒駕，經法院判決公共危險罪確定，於10年內再犯法第185條之3第3項服用毒品駕車致人於死，求刑10至12年、高男父母出席開庭，要求應判處無期徒刑，國民法官對量刑的考量評議結果，直到宣判前都還在討論。

▲毒駕男撞死高姓員警。（圖／ETtoday資料照）

周淡怡強調，無照駕駛、超速、未注意車前狀況、闖紅燈，被告的過失情節嚴重，尚未調解，而被害人並無任何肇事因素，被告雖然有酒駕前科，但犯罪情節與本案仍有差異，地院審理終結，今開庭宣判，將吳男判處8年6月徒刑，對此，彰化檢方表示，尚待收到判決，看到論證理由後再決定是否上訴。