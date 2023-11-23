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韓足球國腳「蛇蠍大嫂」爆自導自演！外流性愛片　再假好心幫澄清

▲▼南韓黃義助。（圖／路透）

▲南韓足球球星黃義助被大嫂毀滅式爆料與外流性愛片。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓國足代表隊選手黃義助6月被爆劈腿多女與性愛片外流，最震驚的是，自稱前女友的外流者竟然是親嫂嫂。由於嫂嫂平時擔任黃義助的經紀人，也會一起到海外出差，被揪出身分後，韓媒質疑她當初根本是「自導自演」一邊拿性愛片匿名威脅黃義助，一邊又以經紀人角色協助他撰寫澄清聲明，甚至阻止律師受訪。

31歲南韓國腳黃義助目前效力於英國諾維奇城足球隊（Norwich City），卻身陷外流片風波。南韓律師孫秀浩（音）23日在CBS廣播節目《金賢正的新聞秀》上表示，黃義助平時是由兄嫂一同擔任他的經紀人，到海外踢球時兄嫂也會跟著一起出差，對他各種照顧。

今年5月一名自稱是黃義助前女友的人在網路上預告散布性愛片，而6月果真「毀滅式爆料」他玩弄數十名女性並曝光多則性愛照片與影片，但都未提及討取金錢等目的。當時，黃義助經紀公司第一時間發出聲明澄清「指控毫無根據」、「影片是合意拍攝的」，甚至原本黃聘請的律師已答應上節目受訪，卻在錄影當天凌晨突然取消。主持人金賢正說，是最後一刻被經紀公司阻止了。

▲▼南韓國腳黃義助與孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國腳黃義助與孫興慜在世足賽中表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

然而，隨著警方查出惡意外流者就是黃義助的親嫂嫂，她的一切作為如今全被韓媒翻出來討論。孫秀浩質疑，嫂嫂不但是外流影片的源頭，身為經紀人的她很有可能跟丈夫一起撰寫了黃義助的公關聲明稿，並阻止律師上節目受訪，形同扮演「雙面人」自導自演了這場風波。

另一名律師金光三（音）則在接受YTN新聞訪問時表示，一般威脅外流性愛片無非是想拿到金錢賠償，或是因感情糾紛的報復行動，但黃義助的嫂嫂假扮前女友發文後並沒有索討金錢，目前證據也無法肯定兩人有「超越叔嫂」的不道德關係，嫂嫂的背後動機令外界霧裡看花。

然而，金光三根據已知情況推測，黃義助本人應該不知道數月以來匿名威脅自己的人就是大嫂，因為如果他早就知情的話，應該不會堅持要提告等法律應對措施，而且他在親筆信中也強調外流者是以非法途徑取得影片，自己則完全不認識這名「自稱前女友」的人。據警方證實，黃義助的親哥哥已經以證人身分二度接受首爾警察廳網路犯罪組調查。

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