避免憾事強化安檢　南消七大隊強化危險物品存放暨使用場所安全演練

▲南消第七大隊指示所轄東門分隊等單位，對於高安全性場所應落實消防安檢及消防演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

屏東明揚科技爆炸事件，震撼了全國!慘重的傷亡，也讓人為其不捨而流下眼淚！如何不讓火神再滴下傷痛淚水，唯有做好災前的預防跟演練，消除一切可能的危險因子，並提升災害處理能力，才能免於風險的威脅。

南消第七大隊鑒於使用公共危險物品之場所一旦發生事故，即可能造成劇烈的爆炸或火災，因此即指示所轄東門分隊等單位，對於前述之場所應落實消防安檢，就其位置、構造、設備等硬體設施進行檢查，並核對其危險物品種類與數量是否相符，以及是否遴用保安監督人執行保安監督及安全管理相關業務，藉此層層檢查與管理，以降低事故風險，提升場所安全性。

南消大七隊指出：「凡是可能出錯的事均會出錯」-莫非定律。因此，除了消防安檢及物品管理之外，仍需建置最後一道防線-災害應變。鑑此，南消第七大隊偕同所轄分隊定期辦理公共危險物品搶救演練，因化學物品災害現場瞬息萬變，搶救過程務必遵循危害物質搶救標準作業程序(H.A.Z.M.A.T.)。當面對災害之時，應掌握化學物質資訊，就其物質特性及環境條件採取適宜的行動方案，劃定警戒區域進行人員管制，並建置救災管理系統，各司其職執行任務，當救災量能不足時，應適時請求支援，讓相關單位協力救災，待災害消除後再進行善後處理，此即為H.A.Z.M.A.T.的精神。惟有不停地演練，熟悉每一個細節的操作，才能展現有效的災害應變，確保人命安全，降低財物損失。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，面對瞬息萬變、危機四伏的化災現場，應秉持「處理的對比處理的快重要」的態度，掌握災害所有資訊，以採取有效的行動方案進行救災。

消防局長李明峯強調，危險物品工廠除應定期檢查之外，當消防同仁救災之時，應視災害狀況，適時使用生命三權(退避權、資訊權及調查權)，以確保救災人員之安全，避免憾事再次發生。

市長黃偉哲沉重的表示，對於救災人員的安全永遠擺於第一位，任何危及同仁的風險都應及時避免，適時使用生命三權，讓憾事不再發生。