瓦斯使用不可不慎！　南消呼籲注意瓦斯及用火用電安全

▲台南市長黃偉哲提醒民眾，瓦斯本無害，不慎便成災，使用瓦斯時必須特別注意安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區一處教會疑似使用不慎發生氣爆，造成8名外籍民眾受傷送醫，台南市消防局除加強向外勞聚集處所宣導瓦斯使用注意安全外，也提醒民眾，瓦斯本無害，不慎便成災，使用瓦斯時必須特別注意安全。

消防局呼籲民眾應經常檢查瓦斯爐具橡皮管及管線接頭是否破裂、鬆脫，可用肥皂泡沫敷於橡皮管上，如發現泡沫有增多或增大，就是漏氣，要立即換新；瓦斯使用後、外出、就寢前應將瓦斯總開關關閉，避免瓦斯洩漏。若不慎遇有瓦斯外洩之狀況切勿驚慌，現場嚴禁使用火源及電器等容易引起火花之物品，應開窗保持通風讓外氣流通，並立即撥打119及瓦斯分銷商派員前往處理；另家中亦可自行裝設瓦斯氣體漏氣警報器提早偵測瓦斯氣體外洩避免引起災害。

市長黃偉哲晚間接獲通知立即前往現場訪視，也要提醒市民朋友，請謹慎用火，並留意電器插座，以防萬一。另外平常使用瓦斯鋼瓶時，應自行檢測壓力調整器、橡膠軟管是否符合國家標準；橡膠軟管是否有老化、龜裂等情形，注意正確的瓦斯使用方式並遵守人離火熄的原則，使用時應保持通風避免一氧化碳中毒，並由瓦斯行之安全技術人員進行維護以保障瓦斯使用安全須謹記「瓦斯燃燒通風好，生命安全才可保」。

消防局局長李明峯表示，自2022年7月1日後新申請建照執照的建築物依法瓦斯桶要放在室外或屋外，保持良好通風以確保安全；而既有建築物部分雖不受規範，也宣導鼓勵民眾將瓦斯桶移置屋外或室外陽台，同時注意避免陽光直曬瓦斯桶，才能用得安心。