老舊室外機起火！開冷氣降溫險釀災　消防局曝安全使用秘訣

▲▼冷氣6年未使用，起先開啟後曾跳電，重新開啟後便起火燃燒。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉日前發生一起建築物火災，消防局接獲民眾撥打119報案稱：住家1樓有冒出火花及煙竄出。消防局獲報隨即派遣臨近消防分隊到場進行搶救，搶救人員到達時僅1樓外牆架設之冷氣機室外機位置一帶受火燒損，幸無造成人員傷亡。





經消防局勘察發現，起火燒損物為建築物1樓外牆架設之冷氣室外機，現場人員表示該冷氣已有6年未使用，這次在開啟它的無熔絲開關時有先跳一次電，重新開啟後便起火燃燒，火調人員現場勘察時發現該處架設之冷氣室外機外殼均佈滿雜草藤蔓，檢視燒損之室外機內部亦發現有雜草受燒後的殘留物，且長期未經使用保養，機體內部機板及線路等因受潮、老化或灰塵異物堆積等因素，致使零組件短路而起火燃燒。

▲冷氣室外機外殼均佈滿雜草藤蔓，長期未使用保養，致使零組件短路而起火燃燒。



花蓮縣消防局也向鄉親呼籲，用火用電一定要小心，冷氣機屬季節性家電，民眾平時應注意維護保養，避免不必要的火災風險，以下為相關注意事項：

1、 使用前應清洗空氣濾網，保持良好的散熱條件。

2、 發現使用異常或故障時，應立即停止使用或拔除電源。

3、 避免內部配線絕緣披覆損傷、老化、劣化而引起短路。

4、 冷氣外露部分避免植物攀藤或鳥類築巢。

5、 外露部分避免水分滲入機體內部，導致通電中機板短路。