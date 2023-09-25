出生無雙手淪棄嬰...口足作畫翻轉人生　楊恩典分享生命故事

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

口足畫家楊恩典從出生就沒有雙手，淪為棄嬰，所幸獲開設育幼院的養父母悉心養育、故總統蔣經國協助動矯正手術，慢慢克服肢體障礙和自卑感，更尋得一生的志業─繪畫，秉持著「相信你能成功，你便能成功」的座右銘不斷努力，終於成為國際知名的口足畫家，生命歷程令人動容。

草屯長老教會今天邀請楊恩典前往分享生命故事和創作心路歷程：她在民國63年出生後，被發現棄置於高雄縣岡山鎮的市場肉攤上，既沒有雙手且胸腔嚴重變形，還有長短腳，所幸被楊煦牧師夫婦送往他們創辦的六龜育幼院收養，並取名「楊恩典」；3歲時更因故總統蔣經國前往參訪時一句「雖然沒有手，但你還有腳，一樣可以做很多事。」開始學習用腳吃飯、洗臉、刷牙、寫字，甚至彈鋼琴，也培養耐性，成為日後學習繪畫的基礎。

楊恩典在13歲那年獲蔣經國幫助，赴台北振興醫院作脊椎矯正手術，18歲為學畫隻身台上，老師用右手作畫，她則是用左腳，除了比別人更用心，還須靠意志努力自我訓練、克服作畫方向的問題；學成出師後，楊恩典在1991年加入國際口足畫藝協會，除應各界邀請作畫，也常藉演講時分享成長故事、鼓勵青年學子或受刑人體會生命的美好，今天也於現場揮灑作畫，親身示範只要不畏艱難、不放棄，沒有難成的事。

楊恩典表示，爾後進入婚姻、為人母後體會良多，更透過口述出版兩本書《擁抱生命中的每一分鐘》及《那雙看不見的手》，並將版稅及畫作義賣所得回饋，希望號召社會愛心人士來幫助育幼院，讓院方有能力照顧和她一樣失去父母翼護的小孩，給他們良好教育和環境。

草屯長老教會表示，以平常人的眼光來看，楊恩典如此殘缺不全的身軀，生活的確堪憂，但卻憑藉上帝的慈愛和自身的努力，讓生命得以翻轉；當人們漸漸被科技產品淹沒之際，楊恩典經過深刻熬鍊後的美麗人生，卻是AI參透不了、科技無法複製，值得世人深思。