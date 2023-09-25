　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

出生無雙手淪棄嬰...口足作畫翻轉人生　楊恩典分享生命故事

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供，下同）

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

口足畫家楊恩典從出生就沒有雙手，淪為棄嬰，所幸獲開設育幼院的養父母悉心養育、故總統蔣經國協助動矯正手術，慢慢克服肢體障礙和自卑感，更尋得一生的志業─繪畫，秉持著「相信你能成功，你便能成功」的座右銘不斷努力，終於成為國際知名的口足畫家，生命歷程令人動容。

草屯長老教會今天邀請楊恩典前往分享生命故事和創作心路歷程：她在民國63年出生後，被發現棄置於高雄縣岡山鎮的市場肉攤上，既沒有雙手且胸腔嚴重變形，還有長短腳，所幸被楊煦牧師夫婦送往他們創辦的六龜育幼院收養，並取名「楊恩典」；3歲時更因故總統蔣經國前往參訪時一句「雖然沒有手，但你還有腳，一樣可以做很多事。」開始學習用腳吃飯、洗臉、刷牙、寫字，甚至彈鋼琴，也培養耐性，成為日後學習繪畫的基礎。

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供）

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供）

楊恩典在13歲那年獲蔣經國幫助，赴台北振興醫院作脊椎矯正手術，18歲為學畫隻身台上，老師用右手作畫，她則是用左腳，除了比別人更用心，還須靠意志努力自我訓練、克服作畫方向的問題；學成出師後，楊恩典在1991年加入國際口足畫藝協會，除應各界邀請作畫，也常藉演講時分享成長故事、鼓勵青年學子或受刑人體會生命的美好，今天也於現場揮灑作畫，親身示範只要不畏艱難、不放棄，沒有難成的事。

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供）

▲草屯長老教會邀請口足畫家楊恩典分享生命故事和創作心路歷程。（圖／李世昌提供）

楊恩典表示，爾後進入婚姻、為人母後體會良多，更透過口述出版兩本書《擁抱生命中的每一分鐘》及《那雙看不見的手》，並將版稅及畫作義賣所得回饋，希望號召社會愛心人士來幫助育幼院，讓院方有能力照顧和她一樣失去父母翼護的小孩，給他們良好教育和環境。

草屯長老教會表示，以平常人的眼光來看，楊恩典如此殘缺不全的身軀，生活的確堪憂，但卻憑藉上帝的慈愛和自身的努力，讓生命得以翻轉；當人們漸漸被科技產品淹沒之際，楊恩典經過深刻熬鍊後的美麗人生，卻是AI參透不了、科技無法複製，值得世人深思。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
劉芒退租弄壞衣櫃、百葉窗「電視破了」留綠綠液體！屋況嚇壞房東
威力彩今8.1億！「3生肖」旺翻　發財撇步一次看
台東地震　台南卻收國家警報！氣象署認「系統誤判」曝原因
中秋連假颱風影響機率曝！　北東雨多難賞月
獨／招生不足！51校寄存6千名額「累計逾5.3萬」
全航線「機票單程99元」！　虎航促銷今10:00開跑
快訊／惡火釀百人死傷　明揚、明安跳空跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園敏盛集團第三代中國電音大賽奪冠　楊敏盛大感佩服

求脫單很靈驗！快來「全台10大月老」桃園景福宮求姻緣

出生無雙手淪棄嬰...口足作畫翻轉人生　楊恩典分享生命故事

湖口營區湧11萬人　動線亂引軍警互嗆「滾開！」火爆畫面曝光

台農、信興蛋品「堅不吐實」！再吞400萬罰單　移請地檢署偵辦

瓦斯使用不可不慎！　南消呼籲注意瓦斯及用火用電安全

台南大內甜根子童樂會　南消四大展開防災宣導

卓承齊勇創日月潭游泳錦標賽9連霸　自信要在杭州亞運奪牌

把握最後一週！中央認證4星市集　花蓮東大門夜市招商倒數計時

中醫藥兒童醫院傳悠揚樂聲　真善美音樂饗宴撫癒傷與痛

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

桃園敏盛集團第三代中國電音大賽奪冠　楊敏盛大感佩服

求脫單很靈驗！快來「全台10大月老」桃園景福宮求姻緣

出生無雙手淪棄嬰...口足作畫翻轉人生　楊恩典分享生命故事

湖口營區湧11萬人　動線亂引軍警互嗆「滾開！」火爆畫面曝光

台農、信興蛋品「堅不吐實」！再吞400萬罰單　移請地檢署偵辦

瓦斯使用不可不慎！　南消呼籲注意瓦斯及用火用電安全

台南大內甜根子童樂會　南消四大展開防災宣導

卓承齊勇創日月潭游泳錦標賽9連霸　自信要在杭州亞運奪牌

把握最後一週！中央認證4星市集　花蓮東大門夜市招商倒數計時

中醫藥兒童醫院傳悠揚樂聲　真善美音樂饗宴撫癒傷與痛

J-Rod「托球」幫忙！　遊騎兵席米恩單場雙響炮

三菱化學在日建新晶片材料工廠　日經：為滿足台積電需求

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿跟辣回「你沒被邀」

iPhone15 Pro系列開箱5大亮點　從外觀、手感到相機功能一次懂

臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

吃冰吃撐！彰化在地60年老牌冰果室　蜜餞＋水果8種配料只要35元

明揚惡火重大死傷！火調人員返火場查真相　近50師父殯儀館誦經祈禱

00919股價、季配息超車00878！　專家曝關鍵

通緝犯躲臨檢「爬窗踩3樓雨遮」　腳一滑慘摔1樓滿臉血哀號

蘋果印度高階智慧型手機市佔近七成　考慮擴產五倍規模

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

地方熱門新聞

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

台農、信興蛋品不吐實！再吞罰單

南消呼籲友注意瓦斯及用火用電安全

台南大內甜根子童樂會南消防災宣導

花蓮再推包機直航　邀10航空業者踩線交流

施寶翔救火殉職　花蓮消防局隊PO文哀悼不捨

口足作畫翻轉人生　楊恩典分享生命故事

求脫單很靈驗　快來桃園景福宮求姻緣

集集鎮路邊停車收費今上路　創南投各行政區首例

卓承齊勇創日月潭公開水域游泳錦標賽9連霸

把握最後一週　花蓮東大門夜市招商倒數計時

台南市教育產業工會要求取消學力檢測強制入班觀課

台中市政府公布中秋連假塞車路段

工廠爆炸死傷慘重　環球購物中心捐款30萬

更多熱門

相關新聞

口足畫家遇落跑外傭　花7萬來1個月就失蹤

口足畫家遇落跑外傭　花7萬來1個月就失蹤

知名口足畫家高淑專，花了7萬多元聘請1名菲律賓籍女看護，未料該名女移工才到職1個月就想盡辦法離開，甚至逃離高淑專家中。高控訴，女移工搬到她家之後，行李箱就未曾打開，僅取出2件衣服及毛巾使用，懷疑早有預謀將她當作來台跳板，盼政府重視移工相關法令政策加以改進，別讓其他人和她一樣受苦。

公車當他空氣拒載！口足畫家「肉身攔車」畫面曝

公車當他空氣拒載！口足畫家「肉身攔車」畫面曝

口足畫家林宥辰「逆境燦爛」開展

口足畫家林宥辰「逆境燦爛」開展

口足畫家廖健一器捐　妻女辦畫展淚崩

口足畫家廖健一器捐　妻女辦畫展淚崩

口足畫家楊恩典分享成長歷程

口足畫家楊恩典分享成長歷程

關鍵字：

草屯長老教會楊恩典口足畫家

讀者迴響

熱門新聞

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

慶中華隊第100金到手！超商咖啡買1送1

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面