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口足畫家遇落跑外傭！花7萬來1個月就失蹤　淚訴：是兒子血汗錢

▲▼ 。（圖／高淑專提供）

▲口足畫家高淑專遇到逃逸移工，懷疑對方將她當作來台跳板。（圖／高淑專提供）

記者白珈陽／台中報導

知名口足畫家高淑專，花了7萬多元聘請1名菲律賓籍女看護，未料該名女移工才到職1個月就想盡辦法離開，甚至逃離高淑專家中。高控訴，女移工搬到她家之後，行李箱就未曾打開，僅取出2件衣服及毛巾使用，懷疑早有預謀將她當作來台跳板，盼政府重視移工相關法令政策加以改進，別讓其他人和她一樣受苦。

高淑專出生彰化縣，原是一位美容師，1992年因為一場車禍意外讓她人生驟變。傷後她努力生活重建，克服身體、心理與大環境不適後重新出發，戰勝癱瘓，一直終身學習，如今不僅是知名口足畫家，也是街頭藝人，2019年更被選上全球熱愛生命鬥士。

▲▼ 。（圖／高淑專提供）

▲高淑專被選上全球熱愛生命鬥士。（圖／高淑專提供）

針對本次事件高淑專表示，1年前她透過仲介欲聘任該名菲律賓籍女看護，但受到疫情及相關法令影響，今年對方才能來台工作，於是她只好先到安養院住了1年。期間，她與對方視訊溝通，表明她是街頭藝人、口足畫家，須與她到處表演及上課，女移工同意，高也說她體重約60公斤，是否可以抱得動？女移工也說OK。

至今年5月13日女移工抵台住到高淑專家中，才過了一天，移工竟抱怨「抱不動高淑專」，導致高就寢時必須包上尿布，忍受私密處被尿液浸濕之苦，還因此引發褥瘡。此外高也控訴，移工不願協助她唱歌表演，讓她工作遇到困境，「跟當初還沒來台時的說法根本不一樣。」

高淑專說，移工每天都在問她何時領薪水，甚至撥打1955投訴她、希望換雇主，但服務專員回答移工「雇主沒有虐待、違法情事，不能隨意更換雇主」，至6月13日移工領完薪水，隔了2日竟直接落跑，不見人影。經與仲介聯繫，得知1955表示有掌握移工行蹤，因此不能被認定為逃逸，讓她相當傻眼。

▲▼ 。（圖／高淑專提供）

▲高淑專說，移工不願配合她工作行程，讓她工作遇上困境。（圖／高淑專提供）

高淑專淚訴，這不算失聯，至少也算是失職，懷疑移工來台前就有預謀要將她當作跳板。高說，她兒子職業是聯結車司機，要開很久才有聘請看護的費用，而事件發生後她暫住胞姊住處，胞姊在去年也發生車禍，身體欠佳的狀況下還要照顧她，讓她對家人感到非常過意不去，盼政府改善移工相關法令政策，不要讓移工鑽漏洞。

台中市政府勞工局表示，經查該名外籍看護主張無法勝任工作，因此希望換雇主，且3日內有撥打勞動部1955申訴專線說明，依據勞動部勞動力發展署規定，此案非屬失聯，有關勞雇雙方權益問題，將進一步釐清並提供協助，另雇主後續若仍有聘僱外籍看護需求，仍可依規向勞動部提出申請，以利獲得生活照顧。


 

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