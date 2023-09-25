全航線「機票單程99元」　虎航周年促銷今10:00開跑！

▲虎航促銷今日開賣。（圖／台灣虎航）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航今年適逢九周年，並於今年正式掛牌上市，為感謝虎迷支持與鼓勵，今（25）日起推出「現在9出發」九周年促銷活動，全航線單程未稅99元起，第一波活動今日10:00開跑，符合尊榮虎資格的虎迷，即可參加封館活動。明（26）日10:00起則開放虎迷搶票。

虎航表示，「現在9出發」週年慶生促銷活動，共分成兩個波段。第一波段凡符合尊榮虎資格的虎迷，即可參加封館活動，促銷時間為2023年9月25日10:00至23:59止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二波段則是提供所有虎迷開搶，促銷時間為2023年9月26日10:00起至9月27日晚間23:59止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。

虎航提醒，週年慶生促銷活動全航線單程未稅99元起，兩波段之優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限。

▲虎航推出九周年促銷活動（圖／台灣虎航）

虎航也推出tigerclub2.0新分級制度，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎(tigerexpert)」資格，可享機票金額1%的回饋金；若於180天內累積150點虎足跡(tigerpath)，即可升等為「尊榮虎(tigerprime)」，不但可享有機票金額2%的回饋金，還享有參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動的優先權利。

除了加入tigerclub2.0可聰明累積虎足跡外，台灣虎航也與LINE Pay合作推出期間限定的專屬優惠，只要在2023年9月23日9:30至9月27日23:59活動期間，於活動頁(https://reurl.cc/p5x1lZ)內點選指定連結，就有機會獲得價值新台幣500元的台灣虎航專屬優惠券，每個LINE Pay帳號每日限領一次，每日限量1,000份。