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長榮航空老總現身日本職棒開球　攜手橫濱DeNA海灣之星隊打造賽事

▲▼長榮航空總經理孫嘉明受邀擔任「長榮航空之夜」開球儀式嘉賓，為賽事正式揭開序幕。（圖／長榮航空）

▲長榮航空總經理孫嘉明受邀擔任「長榮航空之夜」開球儀式嘉賓，為賽事正式揭開序幕。（圖／長榮航空）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空攜手日本職棒橫濱DeNA海灣之星隊，昨(24日)在橫濱球場首辦「長榮航空之夜」，對戰廣島東洋鯉魚隊，現場座無虛席，長榮航空總經理孫嘉明擔任開球嘉賓，祭「全壘打抽機票」，橫濱DeNA海灣之星隊勝出並打出1支全壘打，MVP選手獲長榮航空波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空深耕日本市場近30年，台日在疫後邊境限制鬆綁下，已吸引大量旅客前來日本旅遊，讓日本航線皆有8成以上載客率，也持續推廣台日雙方旅遊市場。

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孫嘉明指出，此次長榮航空與橫濱DeNA海灣之星隊共同舉辦「長榮航空之夜」，期待現場球迷們未來可選擇長榮航空，除體驗五星級的優質機上服務，更能透過綿密的飛航網路前往世界各地。

▲▼長榮航空與日本職棒(NPB)橫濱DeNA海灣之星隊，於8月24日在橫濱球場首度共同舉辦「長榮航空之夜」。（圖／長榮航空）

▲長榮航空與日本職棒(NPB)橫濱DeNA海灣之星隊，8月24日在橫濱球場首辦「長榮航空之夜」。（圖／長榮航空）

棒球為日本最熱門的運動賽事之一，球迷更涵蓋各個年齡層，長榮航空此次與橫濱DeNA海灣之星隊合辦「長榮航空之夜」，主視覺以波音787-10夢幻客機昂翔天際為意象，背景天空由長榮綠和DeNA藍混色設計的極光，象徵長榮航空與橫濱DeNA海灣之星球隊的緊密合作。

現場更舉辦「全壘打抽機票」活動，凡是橫濱DeNA海灣之星隊擊出1支全壘打，長榮航空便贊助1張日本出發全球不限航點商務艙來回機票。橫濱DeNA海灣之星隊最終成功擊出1支全壘打，長榮航空也將於今(25)日抽出1張機票送給球迷。

▼橫濱DeNA海灣之星隊以3比1獲勝，長榮航空提供4位MVP選手波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票。（圖／長榮航空）

▲▼橫濱DeNA海灣之星隊以3比1獲勝，長榮航空提供4位MVP選手長榮航空波音787-10飛機模型及日本出發全球不限航點商務艙來回機票。（圖／長榮航空）

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