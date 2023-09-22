　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票「單程99元」起

▲▼燦星台灣虎航高知首航，台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航推出全航線機票優惠。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

2014年9月26日開航的台灣虎航繼今(2023)年8月15日正式掛牌上市，跨入新里程碑外，也邁入第9年，台灣虎航宣布推出9周年慶促銷「現在9出發」，全航線單程機票未稅99元起。

「現在9出發」周年慶促銷活動，共分成兩個波段。第一波段，符合尊榮虎資格民眾可參加封館活動，促銷時間為2023年9月25日10:00至23:59止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二波段則是提供所有民眾開搶，促銷時間為2023年9月26日10:00起至9月27日晚間23:59止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。台灣虎航表示，上述兩波段之優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

此外，台灣虎航即日起也推出tigerclub2.0新分級制度，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎(tigerexpert)」資格，可享機票金額1%的回饋金；若於180天內累積150點虎足跡(tigerpath)，即可升等為「尊榮虎(tigerprime)」，不但可享有機票金額2%的回饋金，享參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動優先權利。

另為慶祝台灣虎航9周年，與台灣虎航合作密切的中華職棒球隊Rakuten Monkeys之樂天女孩包括琳妲、十元、若潼、李多慧、曲羿、林襄、菲菲、李昀等，也拍攝生日祝福應援影片。

 ►爆剷肥肚肉！15分鐘打造「女神翹臀辣腿」　30天越吃越瘦有感甩肉

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
開箱iPhone 15 Pro「1顏色」　鄉民噓爆：已滅火
撐不到中秋！好市多「月餅突襲特價」：最低慘殺2折
快訊／國1交流道嚴重車禍！　2車撞成廢鐵
宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒「已在警衛室」
女星《玩很大》被罵「這麼爛」！　隔N年原因全說了
快訊／花58元就中！　8張千萬發票還沒人領
真的有比較便宜！　好市多「iPhone 15」價格一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

2023台灣設計展在新北　B區捷運環狀線衛星展區串連城市過去、現在和未來

2023蘭陽媽祖文化節啟航　上百船載逾千信眾海上遶境

準時報到直營店！幣圈達人秀「新機哈囉片」　曝6字心得超嗨

台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票「單程99元」起

2024木龍年「12星座地雷區」曝！射手小心破財、雙魚當心詐騙

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

東北風來了！降雨三階段變化　中秋賞月機會曝

宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒驚「已在警衛室」

2023台灣設計展在新北　B區捷運環狀線衛星展區串連城市過去、現在和未來

2023蘭陽媽祖文化節啟航　上百船載逾千信眾海上遶境

準時報到直營店！幣圈達人秀「新機哈囉片」　曝6字心得超嗨

台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票「單程99元」起

2024木龍年「12星座地雷區」曝！射手小心破財、雙魚當心詐騙

拜海葵之賜！太魯閣白楊瀑布崩塌土砂沖潰縮小　崩塌危機解除

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

阿庫納單季140得分！　上次是16年前A-Rod

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

國光女神主持「一開場就搞砸」！ 1雷點惹火廠商：害我很尷尬

顏色更柔和、Pro超輕盈！iPhone 15上手體驗

蘋果與華為競爭白熱化　消費者選擇更多

拜登又出醜！碎碎念重複同1句話　差點撞倒巴西國旗、忘握手就離場

農業部：既有庫存進口殼蛋不再上架　避免消費者疑慮

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

生活熱門新聞

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

餐廳寫no English mean　全場笑翻

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

台灣虎航9週年慶！祭超殺機票　全航線機票單程99元起

東北風到！今明3區域有雨

雞蛋要不要冰？專家給答案：別聽英國研究

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

旅展買「捷奧10天6萬9」卻去不了！夫妻被搞瘋氣炸

更多熱門

相關新聞

大口吃肉痛快乾杯　日本機票幸運抽

大口吃肉痛快乾杯　日本機票幸運抽

還在尋找聚餐好地點？乾杯燒肉居酒屋新一波好康活動限時開跑，免費華航熊本機票大獎，等你帶回家！

飛東京單程3188元！酷航促銷來了

飛東京單程3188元！酷航促銷來了

台灣虎航明年3月開通台北-福島定期航線　1月中先飛包機

台灣虎航明年3月開通台北-福島定期航線　1月中先飛包機

海葵巔峰之姿登陸！衝擊國內外航班取消　各家航空異動一次查

海葵巔峰之姿登陸！衝擊國內外航班取消　各家航空異動一次查

國內線、港澳部分航班取消　國內外明後天班機異動一次看

國內線、港澳部分航班取消　國內外明後天班機異動一次看

關鍵字：

台灣虎航9周年慶99元機票

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面