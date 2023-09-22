台灣虎航9周年慶！祭超殺機票　全航線機票「單程99元」起

▲台灣虎航推出全航線機票優惠。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

2014年9月26日開航的台灣虎航繼今(2023)年8月15日正式掛牌上市，跨入新里程碑外，也邁入第9年，台灣虎航宣布推出9周年慶促銷「現在9出發」，全航線單程機票未稅99元起。

「現在9出發」周年慶促銷活動，共分成兩個波段。第一波段，符合尊榮虎資格民眾可參加封館活動，促銷時間為2023年9月25日10:00至23:59止，搭乘期間為2023年9月25日至2024年3月30日。

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第二波段則是提供所有民眾開搶，促銷時間為2023年9月26日10:00起至9月27日晚間23:59止，搭乘期間為2023年9月26日至2024年3月30日。台灣虎航表示，上述兩波段之優惠活動需同時購買來回，優惠機票數量有限。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。

此外，台灣虎航即日起也推出tigerclub2.0新分級制度，只要透過官網申請加入會員，即具有「菁英虎(tigerexpert)」資格，可享機票金額1%的回饋金；若於180天內累積150點虎足跡(tigerpath)，即可升等為「尊榮虎(tigerprime)」，不但可享有機票金額2%的回饋金，享參加不定期舉辦的尊榮虎專屬活動優先權利。

另為慶祝台灣虎航9周年，與台灣虎航合作密切的中華職棒球隊Rakuten Monkeys之樂天女孩包括琳妲、十元、若潼、李多慧、曲羿、林襄、菲菲、李昀等，也拍攝生日祝福應援影片。