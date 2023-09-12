飛東京單程3188元！酷航「年度大促」只到9／18　日韓星都有折

▲酷航推出促銷優惠。（圖／酷航）

記者李宜秦／台北報導

新加坡低成本航空公司酷航年度大促來了，今日起開賣，優惠只到9/18，共20多個目的地適用優惠，其中最受國人歡迎的日本東京單程含稅機票只要3188元，另外還有新加坡2688元、首爾仁川2788元、札幌（北海道）5188元。

酷航表示，本次優惠適用於新加坡、東京、峇里島等20多個目的地，優惠只到9/18截止，單程機票最低只要2688元。另各國有不同適用飛行時間，消費者購票時要多加留意。

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其中最受台人青睞的日韓航點，東京成田及韓國首爾適用的飛行時間為今年10/26-10/31、12/1-12/22、明年1/8-1/31、3/6-3/17、4/9-4/28、5/9-6/5、8/20-8/30。札幌為今年12/1-明年1/18、明年2/18-3/28、4/7-4/28、5/9-6/6、8/20-8/30。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）