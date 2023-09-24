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條通彩繪故事牆揭幕！「2023大正町藝術祭」活化商圈　打卡送優惠

▲▼北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

▲北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

記者林育綾／台北報導

台北市林森北路一帶「條通商圈」濃厚的日式氛圍、多元異國風情相融形成特色，也因為台劇《華燈初上》受到矚目。台北市條通商圈發展協會近來「2023大正町藝術祭」系列活動，今（24）日更以彩繪故事牆揭幕，更由專業導覽講師帶領民眾進行「條通藝文走讀」，感受條通的老靈魂與新生活；在故事牆打卡還能在條通店家享各種優惠。

▲▼北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

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▲北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

台北市商業處表示，「條通商圈」自日治時期起，歷經各時代發展，孕育出濃厚的日式氛圍，加上美式飲酒文化等異國風情，跟台灣本土文化相融，豐富的歷史底蘊，形成台北市內獨一無二的風景線。

為了活絡在地發展，商業處自109年起持續挹注資源，輔導商圈辦理「大正町文化季」及「大正町生活饗食季」等年度活動，將人潮導入在地店家。今年的「2023大正町藝術祭」活動，透過藝術創作與主題行銷，關注商圈文化並加以深化，再造商圈發展願景。

台北市條通商圈發展協會理事長王大銘表示，條通商圈的優勢，在於特殊歷史背景所形成的多元風格，商圈內從一到十條通，不同時代錯落的年代感，是難以複製的特色，因此希望透過全新創作的「彩繪故事牆」，打造代表性地標，凸顯商圈的文化印象。

▲▼北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

▲▼「彩繪故事牆」選定「松日本料理」旁巷弄，以一整面故事牆，呈現商圈獨特的今昔形象。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

▲▼北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

「彩繪故事牆」選定「松日本料理」旁巷弄，以一整面故事牆，呈現商圈獨特的今昔形象。作者「開根號」表示，秉持「將藝術與日常結合，讓生活中充滿藝術」的初衷，希望將生活的美好傳遞給觀賞作品的每個人。

此次作品《憶鄉味係以「異鄉遊子」及「日本浮世繪」風格為概念發想，結合條通商圈的台日融合文化與在地美食元素，展現「異國遊子的情懷」與「離鄉背井的歸屬感」，彩繪中有現在、有往昔、有美食，如同翻開條通商圈故事的篇章。

▲▼北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

▲彩繪故事牆作者「開根號」（右）分享創作理念。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

為行銷商圈新特色，系列活動更號召在地店家，推出「2023大正町藝術祭：藝起享樂趣」聯合優惠行銷，即日起至10月29日，只要在彩繪故事牆前拍照打卡，在「臺北市條通商圈發展協會」Facebook指定貼文上傳照片、按讚粉專及貼文並轉分享，向合作店家出示畫面，即可獲得合作店家的獨家優惠。

優惠包括青葉台灣料理店內消費全品項9折、華燈初上(二店)消費滿千送200元小菜、茗窖茶莊紅標商品6折、椰子樹足體養生館指壓按摩/足底按摩折價50元、原火乍初消費即招待飲品、韓金館週一至週四4人以上同行，晚間10點後入場贈280元韓國特色料理等。

▲▼北市條通商圈「彩繪故事牆」揭幕，搭配「2023大正町藝術祭」系列活動，打卡可在商圈店家享優惠。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

▲條通商圈「2023大正町藝術祭」系列活動，還有藝文走讀。（圖／臺北市條通商圈發展協會提供）

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