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社會 社會焦點 保障人權

北市條通商圈爆黑幫強押酒女逼刪客資　中山分局回應了

記者邱中岳／台北報導

北市中山區日前傳出有外配來台，離婚後到條通酒吧上班，因與老闆發生口角跳槽到別家店，結果慘遭強押逼迫刪除前東家的客戶資料，北市警局中山分局表示，從2023年至今沒有接獲報案，將持續加強臨檢淨化治安。

中山分局查閱受理案件系統及110報案紀錄，2023年迄今並未接獲店家或小姐稱遭受黑道恐嚇等相關報案，經查列管之條通商圈特種行業場所（卡拉ok、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等），共計314家，皆依規定編排不定時臨檢，淨化該區治安。

▲▼北市中山分局針對條通發生黑衣人強押酒女事件，表示沒接獲報案，持續追查中。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山分局針對條通發生黑衣人強押酒女事件，表示沒接獲報案，持續追查中。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

中山分局表示，長期主動針對不法幫派組織從事不法活動進行掃蕩，今年度迄今已查獲幫派犯罪提報治平案件9案，犯嫌計56人；2023年2月間於林森北路條通商圈內查獲天道盟太陽聯盟暴力犯罪，提報治平犯嫌5人。

另外，2023年8月24日再針對竹聯幫份子郭男等5名成員因被害人積欠50萬酒單，竟直接將人押走毆打凌虐，造成被害人手掌骨折、身上有刀傷，事後逮捕郭姓主嫌等5人。

▲▼北市中山分局針對條通發生黑衣人強押酒女事件，表示沒接獲報案，持續追查中。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲條通發展協會執行秘書爆特權違規停車，中山分局公布開單畫面。

條通商圈發展協會陳姓執行秘書所有賓士車輛違停，有民眾質疑警方毫無作為，中山分局中山一派出所指出，2023年7月份迄今，警方於該發展協會前路段共取締違規停車計13件、陳姓執行秘書所駕駛的賓士車也舉發2件，不因執法對象身分而有所差別待遇，將持續加強該路段違停取締，以維周邊住戶及用路人權益。

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