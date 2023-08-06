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鬧鬼的店才會紅！條通媽媽桑回憶「魔幻生活」與好兄弟和平共存

▲▼林森北路點亮招牌，開啟一天的夜生活。（圖／記者梁建裕攝）

▲條通傳說「鬧鬼的店會更紅」，講究跟鬼共存共榮。（示意圖／記者梁建裕攝）

記者林育綾／綜合報導

很多人怕「鬼」，不過在條通有一種說法是，鬧鬼的店生意才會好，因為「鬼都不想來的地方，人也不想去。」條通女王席耶娜回想當年燒紙錢的「魔幻生活」，領悟到人跟鬼之間的相似之處，怪不得條通這麼講究跟鬼共存共榮。

席耶娜在條通從陪侍做到媽媽桑，後來自己創業，曾任台劇《華燈初上》的文化顧問，被稱為「條通女王」，更受邀出書《華燈初上，人生永遠不怕夜黑：條通女王席耶娜的真情人生》。她在書中提到，條通與「好兄弟」建立了一種和平共存的微妙情形。

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她表示，在條通有個說法「鬼都不想來的地方，人也不想去。」所以條通有不少生意特別興旺的店家，都有一些繪聲繪影的「靈異傳說」，因此也有「鬧鬼的店會更紅」的說法。從前每到晚間7、8點左右，條通很多店家就會把燒金桶拿到店門口，差遣店裡的小姐們燒金白錢，有些是燒給地基主，有些則是燒給好兄弟。

▲▼ 華燈初上導覽團，席耶娜在光酒店的原址Sugar Bar介紹日式酒店。（圖／記者梁建裕攝）

▲「條通女王」席耶娜曾擔任《華燈初上》顧問，還多次帶導覽團。（圖／記者梁建裕攝）

席耶娜描述，「每天晚上順著這些巷子看過去，就會看到一簇又一簇的火光，每一簇火光旁，都有幾個擦著指甲油、身穿妖嬈禮服、足蹬高跟鞋的小姐，將一把一把的金白錢扔向焰心，跳動的火光打在小姐們頂著濃豔妝容的臉上，看起來頗有種妖異感。」

她回想，小姐們彷彿透過這灼灼火光，站在陰陽兩界之間，幫著店家把不屬於陽間的一切打點好，當這一疊疊的金白錢燒到只剩餘燼，再回到現世，高懸豔幟、開店揖客。「這個近乎魔幻的畫面，至今我還歷歷在目。」不過隨著條通日式酒店逐漸沒落，加上環保意識抬頭，如今這樣的景象也減少了。

▲回想條通的魔幻畫面，體悟到跟鬼共存榮的講究。（示意圖／《華燈初上》劇照，Netflix、百聿數碼提供）

至於中元節更是當時條通的年度盛事，很多人白天被叫去店裡拜拜，拜完就回家休息，等到晚上才會回到店裡上班。由於要等香燒完才能燒紙錢，通常這個行程大家也不會化妝，而是滿臉倦容，川著普通的便服，年紀大一點的姐姐更是難掩老態，席耶娜說，「明明這才是她們真實的樣子，但不知怎地，看上去卻反而給我一種不太真實的感覺。」

而到了晚上，那些在下午看起來或蒼白或蠟黃的姐姐們，全都又滿血復活、亮麗登場，才讓她恢復了熟悉感，「這樣說起來，條通的女人還真的跟鬼頗有相似之處，都是白天蟄伏、晚上活躍，難怪條通這麼講究要跟鬼共存共榮啊。」

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