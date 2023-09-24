馬英九花2時48分完成日月潭第10泳　男女領先者都來自雙北

▲新北市李宜勳（中）多次參加日月潭泳渡，今年成為最快上岸的女中豪傑。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

邁入第41屆的日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今日盛大登場，共有國內外1935隊、2萬4千多人下水挑戰橫渡日月潭，賽道達3000公尺；在個人成績方面，前總統馬英九以73歲之齡、2小時48分鐘完成個人「第10泳」，男子和女子領先者分別為來自台北市的林哲宇和新北市的李宜勳。

日月潭萬人泳渡於今日上午7點由身障泳士率先出發下水揭開序幕，馬英九與南投縣長許淑華等多位中央和地方單位、贊助廠商等來賓，先於水社碼頭放養1萬條總統魚（曲腰魚）魚苗，隨後眾人前往朝霧碼頭進行開幕儀式，一起為泳渡活動鳴槍，隨後加入泳渡隊伍中下水，挑戰他個人第10次泳渡日月潭的壯舉。

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▲▼前總統馬英九順利達成個人第10次泳渡日月潭紀錄。（圖／南投縣政府提供）

年逾7旬的馬英九已是橫渡日月潭常客，他出發前受訪時表示，今年泳渡挑戰沒有為自己設定目標或時間，因為平常就有在游泳，所以仍會全力以赴；最後馬以2小時48分游完全程，還比去年快2鐘，他興致勃勃地表示明年還會再來。

▲▼台北市林哲宇只花43分鐘就泳渡日月潭成功。（圖／南投縣政府提供）

今年領先所有泳客上岸的是來自台北市的林哲宇，這是他第二次參加日月潭泳渡，並用了43分鐘完成；他表示日月潭很好玩，參加泳渡還可以提早一天來騎腳踏車、到步道走走，明年泳渡他一定再來。

來自新北土城區的李宜勳已多次參加日月潭泳渡，她說沒想到自已會成為第一位上岸的女性泳客，而參加這次日月潭泳渡感覺水溫適宜、游起來很舒服。