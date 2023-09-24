壯觀！2.4萬人挑戰泳渡日月潭　195名身障泳士打頭陣

▲日月潭國際萬人泳渡盛大登場，2萬4千多人下水挑戰。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

邁入第41屆的日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動今日盛大登場，共有國內外1935隊、2萬4千多人下水挑戰橫渡日月潭，賽道達3000公尺，其中有195人為身障朋友，成為名符其實的「泳（勇）士」，也為大會寫下令人感動的一幕。

日月潭萬人泳渡於今日上午7點由身障泳士率先出發下水揭開序幕；南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、前總統馬英九、教育部體育署委員賴麗幸、日月潭國家風景區管理處長簡慶發，縣議員簡千翔、游顥、林芳伃，魚池鄉長劉啟帆、埔里四季早泳會會長陳忠戊及新光人壽總經理黃敏義等來賓，先於水社碼頭放養1萬條總統魚（曲腰魚）魚苗，隨後眾人前往朝霧碼頭進行開幕儀式，一起為泳渡活動鳴槍；眾人依序先後下水游向彼岸的伊達邵。

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從縣府提供的空拍畫面看來，原本平靜的潭面布滿密密麻麻的泳客、綠波也點綴上白色的水花，相當壯觀；至下午2時22分，最後一批泳客全部上岸，宣告今年日月潭國際萬人泳渡落幕。

許淑華表示，今年因全球疫情趨緩、國境開放，國際泳者計有來自美國等33國、317人參加，而率先下水挑戰的身障泳隊則有61隊，共有195位泳士參加，泳渡日月潭是身障朋友他們人生無懼的象徵，挑戰自我、堅持永不放棄的精神與勇氣，更是泳者的最佳典範。

縣府指出，這次活動也配合教育部體育署推動「運動i臺灣全民運動計畫」，打造台灣國際運動品牌賽事，讓日月潭萬人泳渡活動成為名副其實的世界級體育活動，盼為南投帶來運動觀光產業及經濟商機發展，也特別感謝國內各大企業贊助大會需求物品及活動相關設備，尤其是維他露股份有限公司、新光人壽等企業單位長期以來的熱情贊助。