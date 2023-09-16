歷任總統「僅馬英九任內增加」　馬辦提數據：兩岸關係影響生育率

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統馬英九日前指出，總統蔡英文上任後，兩岸關係快速惡化，是導致年輕人不敢生育的原因，對此，總統府反擊「難道沒有九二共識的國家，就沒有少子女化的困難嗎？」對此，今（16日）馬英九辦公室再端數據說話，強調從李登輝執政以來，只有馬英九任內，新生兒增加，李登輝、民進黨執政時期新生兒都是減少的，所以兩岸關係緊張導致台海兵凶戰危，是造成民眾擔憂未來，生育率低的可能原因。

馬辦指出，李登輝執政的12年，新生兒減少5萬8千人；陳水扁執政的8年，新生兒減少10萬1千人；蔡英文執政的7年（2016-2022），新生兒減少6萬9千人。然而，馬英九執政的8年，「新生兒反而增加1萬5千人」，是「歷來民選總統執政期間僅有的現象」。

馬辦點名，李登輝執政時，1996年大陸試射至少兩枚飛彈到高雄與基隆外海，引爆「台海危機」；陳水扁總統的「一邊一國」政策，促使大陸訂立《反分裂法》，台海也因而陷入緊張；蔡英文執政至今，拒絕承認「九二共識」，以意識形態操作「抗中保台」。馬辦認為，這些導致台海兵凶戰危的紀錄，都造成民眾擔憂未來，是生育率降低的可能原因。

馬辦質問，依照總統府與民進黨反擊馬英九的言論邏輯，若年輕人不生育與兩岸關係無關，那為什麼蔡英文一上台，馬英九任內新生兒增加的紀錄就遭到反轉？

馬辦接著批蔡政府，許多獎勵生育的政策，包括生育津貼、孕嬰假、公共托育等，都是「馬歸蔡隨」，政策的成果卻天差地遠，「更顯示出在蔡英文執政下，同樣的生育政策卻無法引起年輕人的共鳴」。

馬辦強調，媒體輿論已經定論「和平是最好的催生劑」，只要人民對未來有希望、有把握，就比較敢生小孩，這是天下父母心，並提醒民進黨，與其不服氣逞口舌之快，不如「好好用心改善兩岸關係」。

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