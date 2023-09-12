稱核四公投遭否決非壞事　馬英九：冷靜思考核能「2年後可再做」

▲馬英九出席《述說龍門》重行出版記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九今（12日）表示，2025再生能源達20％根本不可能，當歐洲議會2022年通過核能跟天然氣列為綠能，我國行政院去年3月推出的台灣「2050淨零排放路徑」，卻把排碳最少的核能排除在外，真的是天才。馬英九也說，核四公投雖遭到否決，但按照《公投法》，2年後還可以再做，且這段時間可以冷靜思考核能問題，這不是壞事。

馬英九直呼，這真的是天才，這個政府怎麼做這種事情，真的是完成跟世界發展趨勢背道而馳，完全無視台灣電網脆弱、能源短缺、供電不穩的現實，在這種情況要在2025年達到淨零碳排，天方夜譚，經濟部長王美花曾說這是挑戰，她心裡一定有數，「根本做不到嘛」。

國民黨立委吳怡玎12日在立法院舉行「《述說龍門》重行出版記者會」，邀請馬英九、桃園市副市長王明鉅、清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸、清大核子工程與科學研究所特聘教授李敏出席，而核四前廠長王伯輝則透過視訊與會。會中宣布被各界宣稱為「台電禁書」的《述說龍門》將重行出版，並捐贈給氣候先鋒者聯盟與媽媽氣候行動聯盟。

馬英九致詞表示，他在總統任內對核能非常關心，也因為這樣，了解到台灣在這方面訓練出很多人才。從蔡政府上任以來，已發生5次大停電，可能是電力不夠或其他等問題，但不管怎樣，2025再生能源達20％根本不可能。

馬英九說，核四公投雖遭到否決，但按照《公投法》，2年後還可以再做，且這段時間可以冷靜思考核能問題，這不是壞事；大家看看全世界情況，原來不是用核電國家，例如阿拉伯，為什麼要建核電？為什麼歐盟也要通過核能也是綠能？這是十年前沒人可想像，這時候討論很有意義。

馬英九提及，葉宗洸跟李敏過去兩年常談到小型模組化的反應器，這也是核能的新發展，他很希望這些發明能放在我國的思考當中。美日韓都發展核能，且希望占比超過2成，更重要，歐洲議會2022年通過核能跟天然氣列為綠能，這是非常大的一步，可是行政院去年3月推出台灣「2050淨零排放路徑」，居然把排碳最少的核能排除在外。

馬英九直呼，這真的是天才，這個政府怎麼做這種事情，真的是完成跟世界發展趨勢背道而馳，完全無視台灣電網脆弱、能源短缺、供電不穩的現實，在這種情況要在2025年達到淨零碳排，天方夜譚，經濟部長王美花曾說這是挑戰，她心裡一定有數，「根本做不到嘛」。

馬英九強調，外界頻呼籲核二核三研役、核四重啟，他完全贊成，這是台灣生存非常重要一步，這不是政治辯論而已，基本上是生存的辯論。參加這次記者會，一方面是希望民間繼續在這方面發展；在核能方面，台灣不缺技術、資金跟人才，唯一缺的是頭腦清楚、反應快速、知錯能改的政府。

馬英九說，我國核能表現那麼好，他在建中同班考上核工系的都是一流同學，可是他們現在都非常落寞，非常可惜，「我們糟蹋好多人才」， 希望政府認清台灣現在的需要，趕快做必要改變，不要最後要救都救不起來。