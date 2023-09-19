雙語政策挨轟！教育部長喊「誤會」：不是全國同步實施

▲雙語國家政策屢遭批評，教育部長潘文忠表示外界誤解要同步實施，將蒐集意見後微調。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

雙語國家政策爭議未平，總統參選人柯文哲日前批評政策不可能成功，前總統馬英九昨更說，雙語國家是「既無必要、也辦不到」政策。教育部長潘文忠今（19日）強調，各界誤以為所有學校要同步實施雙語政策，但實際是循序推動，教育部將廣泛搜集各界意見，對雙語政策進行微調，並適時提醒各縣市學校、大學，不要訂出量化標準，再搭配師資養成，逐步提升學生的英語能力。

總統蔡英文主打「2030年雙語國家」政策，卻引發各界批評。柯文哲指新加坡花28年才完成雙語國家，台灣推雙語國家一定有問題，不可能成功。前總統馬英九昨天更說，雙語國家是「既無必要、也辦不到」政策。

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對於雙語國家政策屢屢遭到外界批評，潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，政府推動雙語政策是經過討論，當初就評估各校基礎條件不太一樣，所以採「重點培育、普及提升、弭平落差」等原則來進行，讓準備好的學校先開始，而不是全國學校同步實施，各界卻誤以為所有學校同步實施。

至於外界關心的雙語師資不足問題，潘文忠指出，過去本土師資只有英文老師在做英語教學，現在則有1.7萬多名英文老師在擔任英語教師。教育部也透過師資生及在職老師進修方式培育雙語師資，從2020年至今，已有5000多位師資生參與雙語培育，還有4000多位在職老師透過進修取得雙語教師資格。另到今年為止，已聘用844名外籍師資，並有600多名外籍教學助理。

對於各縣市執行雙語政策出現亂象，潘文忠表示，有的學校辦理教師甄選，竟然優先考慮英文能力，這是本末倒置，教育部已經行文糾正，包括部分學校求好心切產生的問題，教育部將會廣泛搜集各界意見，再對雙語政策進行微調，並適時提醒各縣市學校與大學，不要訂出量化標準，再搭配師資養成，逐步提升學生的英語能力。