日月潭萬人泳渡近13年來再傳憾事　許淑華赴醫院慰問死者家屬

記者高堂堯／南投報導

25歲的桃園袁姓男子今天參加舉辦的2023日月潭萬人泳渡，卻在下水出發不久後即感到不適，被救上岸急救送醫後仍回天乏術，也是該活動近13年來再度出現意外往生者；南投縣長許淑華對此表示非常遺憾，並已請主辦單位和檢警就保險理賠和死因確認部分加速處理，讓往生者能儘速隨家屬返家安息。

▲袁姓泳客於日月潭萬人泳渡發生意外喪生，也是該活動近13年來再傳憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣政府指出，體重超過百公斤的袁男今天在距離起點約100米處即脫掉泳帽示警求救，救生員見狀，第一時間趨近救援登上快艇，9點27分轉返抵朝霧碼頭救護站，救護人員以長背板快速送上救護車，由2位醫師2位護理師陪同奔赴埔里基督教醫院急救，一路均持續施以心肺復甦術；但袁男仍不幸於10點18分由醫師宣布死亡，袁母等家屬目前也已趕抵醫院，縣府教育處體健科長蔡振發率同仁至醫院協助各項善後。

▲南投縣長許淑華於中午赴埔基醫院探視往生泳客家屬，並致贈慰問金。（圖／南投縣政府提供）

許淑華中午前往醫院了解，並致贈慰問金給家屬，她表示已請集集警分局加速製作筆錄，也聯繫南投地檢署檢察官到現場做快速的相驗，希望在今天順利讓家屬將大體帶回桃園；另檢視整個活動和救護過程都尚無問題，不過發生憾事仍感到遺憾和心痛，主辦單位四季早泳會也有投保意外險和平安險，縣府各權責局後續會全力協助、督促他們加速與家屬展開接洽工作。

據縣府紀錄統計，日月潭萬人泳渡於2007年有2位泳客意外喪生，分別是72歲楊姓男子休克溺水、46歲李姓男子心臟病發，最近一次則是2010年，26歲馬來西亞籍電子工程師沈姓男子不幸溺斃；本屆萬人泳渡活動至下午2時22分結束，救護站醫療服務量共218人，以失溫、抽筋、頭暈、擦挫傷、胸悶等為主，其中擦挫傷90人、抽筋 52人、胸悶不適55人、失溫19人、無意識1人、手部骨折1 人。