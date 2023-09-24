中市府表揚48位職人及新秀　優勝作品連展1個月

▲台中市政府勞工局「職人傳承新秀選拔活動」，6項職類選拔出48位職人及新秀，勞工局長張大春代表市長盧秀燕出席並表揚48位獲獎者。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中市政府勞工局舉辦一年一度的「職人傳承新秀選拔活動」，在編織、金工、皮革製作、樂器製作、異國料理及藝術砌築六個職類中選拔出48位傑出的職 人和新秀。 23日頒獎典禮及作品展在台中市政府4樓集會堂川堂隆重舉行。 台中市政府勞工局長張大春表揚48位獲獎者繼往開來，為技職人才培育奉獻心力。

台中市政府勞工局長張大春表示，職人傳承新秀選拔活動以「傳承」為核心，由職人和新秀搭檔參與，透過提案、共同創作作品、策劃展示、工作坊教學等一系列過程，展現各職類技藝的精髓 和職人精神，以達到培養技職人才的目標。

勞工局表示，此次入選的每組職人和新秀背後都有獨特的學習經驗和職業特色。 例如，金工職類的張凌文和張超維是父子檔。 張凌文職人表示，從事金工需要耐心和堅韌的精神，才能製作出你愛的東西。而新秀張超維表示，透過無數次的成功和失敗積累了寶貴的經驗，成為前進的基石。 他也觀察到在學習過程中，金工職類正站在應用創新科技和行銷平台的「世代差異」路口。

張凌文父子檔提案作品《時光膠捲》，是以台中中山73影視藝文空間為題，將作品戒指設計為放映器，搭配收藏盒為放映膠捲，融入台中人文歷史思維。職人張凌文本身也是2020年「大臺中記事紀錄片計畫」，「收藏電影的人」電影紀錄片男主角。本次透過金工作品，完美表達職人對電影的愛與眷戀。

藝術砌築職類的張櫰謙和劉彥廷是師生搭檔。 張櫰謙職人表示，熱情、動力，不怕辛苦，找到自己的學習動機和目標是成功的關鍵。新秀劉彥廷則剛入選第47屆國際技能競賽國手選拔賽「砌磚」國手，他在國中就 投身砌磚領域，現在希望獲得世界金牌，為國爭光。 他笑著說，曾經有一次分區競賽結束後，才發現自己的作品有部分錯誤，但因為專注於創作，反而將影響降到了最低，順利晉級全國賽。

此次活動除頒獎典禮與作品將於市府4樓集會堂川堂連續展出一個月，共計展出6職類18件實體作品及6件輸出作品，如編織作品《東海教堂》，以罕見材料緙絲編織出東海教堂剪影；樂器製作作品《薩到大台中》，透過樂器的組裝雕繪，展現后里薩克斯風製作的軟實力；皮革製作作品《時代的象徵與傳承》，則透過皮革雕染出臺中車站時代風華；異國料理《摩摩喳喳》則將具有臺中在地特色的麻芛入菜，強調在地特色。

▲張凌文父子檔提案作品《時光膠捲》，是以台中中山73影視藝文空間為題，將作品戒指設計為放映器，搭配收藏盒為放映膠捲，融入台中人文歷史思維。（圖／記者游瓊華翻攝）