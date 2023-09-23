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斥資3億推動現代化物流革命　台灣菸酒虎尾發貨中心正式啟用

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣菸酒公司嘉義營業處位於雲林縣「虎尾營業所暨發貨中心」今（23）日正式啟用，開始全面推動菸酒公司物流體系改革，邁入現代化物流作業管理階段，成為雲林高鐵站特區內第2個重要建設亮點。台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。

因應產品銷售通路模式改變及顧客多元消費習慣，菸酒公司運用數位科技導入資訊整合系統，更不斷精進與工研院合作共同研議雲林地區物流作業最佳化，對雲林地區銷售營運及貨品配送模式啟動變革，由現行分散接單配送方式改變為集中開單、統一發貨，落實商物流分離改善管理分散問題，提升人力、物力資源投入效益及貨物配送效率，進而降低貨品運輸碳排量，響應政府綠色循環經濟政策。

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台灣菸酒公司於2016年開始啟動土地取得及興建規劃，購得土地約2500坪、總興建面積約1460坪，於2018年9月正式開工興建虎尾營業所暨發貨中心。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣菸酒公司董事長丁彥哲說明，台灣菸酒公司於2016年開始啟動土地取得及興建規劃，購得土地約2500坪、總興建面積約1460坪，於2018年9月正式開工興建虎尾營業所暨發貨中心，期間歷經營造廠商更替延後完工期程，又配合各項建築安全法規及克服各項施工困難，花費相當長期間取得合法執照，投資總金額達3億元以上。

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」剪綵，物流等合作廠商亦到場共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

董事長丁彥哲表示，「虎尾營業所暨發貨中心」隸屬於嘉義營業處，該營業處設有嘉義、朴子、民雄、虎尾、斗六、西螺等6個營業所，共同經營雲林及嘉義縣市等區域產品銷售與推廣業務，發貨中心更支援台中營業處北斗營業所北斗、竹塘、溪州等區發貨業務，同時也是全家便利店全台物流在中部地區重要的產品供貨樞紐，每年貨品發運金額超過6億元。

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾營業所暨發貨中心啟用營運主要是倉儲，成立後將帶動鄰近合作貨運、物流經濟，提升效率，節省遠途運輸、上下貨人力等時間亦達到節能減碳效益。（圖／記者蔡佩旻攝）

丁彥哲提到，嘉義營業處因銷售業績亮眼，近年對物流支援作業需求提高，經斥資超過3億元籌建虎尾營業所暨發貨中心，啟用後能整合銷售流程，能提供更快速、更準確的運輸效率以強化物流服務，且更有助於在銷售高峰季節中支援鄰近地區，滿足客戶需求，大幅提高對雲林及彰化地區客戶的服務效率。

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

台灣菸酒股份有限公司秉持「堅持完美品質，提供滿意服務，追求卓越發展，善盡社會責任」經營理念，虎尾營業所暨發貨中心啟用營運主要是倉儲，成立後將帶動鄰近合作貨運、物流經濟，提升效率，節省遠途運輸、上下貨人力等時間亦達到節能減碳效益，提供當地居民多樣化且便捷的購物選擇，更進一步加速雲林及虎尾區域產業經濟發展、增加人口進駐速度，達成社會公益目標。

▲台灣菸酒公司董事長丁彥哲、總經理林士傑一同為「虎尾營業所暨發貨中心」揭牌，物流等合作廠商亦到場為啟用儀式共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斥資超過3億元籌建虎尾營業所暨發貨中心，啟用後能整合銷售流程，能提供更快速、更準確的運輸效率以強化物流服務。（圖／記者蔡佩旻攝）

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