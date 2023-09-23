9／29中秋連假恐擠爆景點　雲林斗南警分局啟動交通疏導

▲警方呼籲中秋出遊民眾應避開斗南火車站、古坑綠色隧道、雲210及212線、永光外環道與台3線各路口等周遭道路易發生壅塞之時段及路段。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

今年中秋連續假期共有9月29日至10月1日三天連續假期，斗南警分局因應遊客前往觀光地區交通量，特加強轄內各重要路段、景點及火車站前交通疏導措施，包含斗南鎮斗南火車站、古坑鄉劍湖山世界、綠色隧道及華山咖啡園區等，加強交通疏導，避免周邊路段交通壅塞，讓用路人都能盡興出遊平安歸。

斗南警分局第五組組長徐呈璋說明，預估9月30日是旅遊高峰，10月1日為收假高峰，請民眾行經熱門景點及重要路口時，遵從警方疏導作為，出遊時應避開斗南火車站、古坑綠色隧道、雲210及212線、永光外環道與台3線各路口等周遭道路易發生壅塞之時段及路段，收聽警察廣播電台及注意各路段CMS資訊，掌握即時路況。

斗南分局分局長温基興表示，用路人中秋連續假期出遊時，絕對不要有酒後駕車或疲勞駕駛行為，並衡量自身健康及檢查車輛狀況再駕駛上路；行經路口，應減速慢行、禮讓行人、尊重行人路權，以確保用路安全，減少交通事故發生機會。

▲警方呼籲中秋出遊民眾行經熱門景點及重要路口時，遵從警方疏導作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）