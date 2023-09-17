睽違3年「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與盛會

記者蔡佩旻／雲林報導

「西螺太平媽今年要出巡嗎？」每到秋季農作豐收期間，是一年一度西螺媽祖太平媽的遶境盛事，沿途行經雲林、彰化2縣14鄉鎮與200多間廟宇會香。2020年即因疫情停辦，睽違3年信眾引頸期盼，經擲茭請示終於獲媽祖允筊同意遶境，西螺福興宮將持續文化傳承，連結友宮交誼也為過境的境域廣大信眾祈福。

▲西螺福興宮睽違3年獲媽祖允筊，辦理2023螺陽迎太平遶境大會香活動，今年秋季將可再見到大會香遶境盛況。（圖／記者蔡佩旻攝）

300多年歷史的雲林縣西螺福興宮太平媽祖，每年均依循舊例在媽祖誕辰前，由董事長楊文鐘率全體董監事上香、稟告、擲筊請示太平媽祖，是否進行規劃籌備當年的出巡遶境會香活動，並選在中秋節後舉行「螺陽迎太平」遶境大會。2020年首度未獲允筊即遇上國際疫情，可見媽祖護民靈驗，再於2021、2022連續兩年亦同。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，鄉親每年的句句詢問，都帶著滿滿的真情跟熱情，可見西螺媽祖遶境大會香已經是濁水溪岸民眾每年年底最期盼的宗教盛事，民眾不分男女老幼，不只是參加，更關心廟方準備的進度跟規劃，可謂是文化的傳承，也是對地方文化的關心。

▲西螺福興宮螺陽迎太平遶境大會香活動，2019年橫跨濁水溪總程達500多公里、停駕逾200多間廟宇，超過20多萬信眾共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

「螺陽迎太平」即西螺古早時期耆老所講的「西螺街的媽祖宮遶境」，路線範圍廣從「東邊看到山、西邊看到海 」，根據舊史記載西螺媽祖自康熙五十六年(西元1717年)由湄洲來台，巡狩轄域西螺堡內五十三庄，即今之西螺鎮、溪州鄉、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、二崙鄉、虎尾鎮、斗六市等鄉鎮，亦見西螺福興宮為該地方信仰中心。

「西螺街的媽祖宮遶境」在1978年因環境因素停止辦理，直至2004年再度經請示媽祖後以「螺陽迎太平遶境大會香」為名按舊例於秋季辦理。規模連年盛況，2019年橫跨濁水溪總程達500多公里、停駕逾200多間廟宇，超過20多萬信眾共襄盛舉。

▲距活動日期接近，西螺福興宮廟埕每日皆可見轎班、哨角隊、將軍團等積極練習迎接盛典。（圖／記者蔡佩旻攝）

今睽違3年不負眾望，再獲太平媽祖允筊遶境，進香日期為11月4日（農曆9月21日）到11月12日（農曆9月29日）共9天8夜，為顧及疫情剛過，百工百業經濟復甦，此次範圍先以「東邊看到山」為主要，將停留西螺、溪州、田中、二水、林內、莿桐、斗六並新增田中跟二水等鄉鎮，並邀請南北友宮共襄盛舉遶境賜福。

「2023螺陽迎太平遶境大會香」為西螺福興宮自2019年以來首次恢復辦理遶境大會香，為善盡地方信仰中心之社會責任，結合宗教觀光、運動休閒、傳統表演藝術、教育推廣、青少年與幼兒活動等不同面向辦理系列活動，自10月28日至12月3日週週都有活動。此外，因修建工程持續募捐，福興宮推出限量音樂存錢筒，響韻江志豐主唱的〈螺陽迎太平〉，祈願在疫後的這一年開始各界景氣恢復生機。

▲福興宮推出限量音樂存錢筒，響韻江志豐主唱的〈螺陽迎太平〉，祈願在疫後的這一年開始各界景氣恢復生機。。（圖／記者蔡佩旻攝）

《2023西螺太平媽祖文化祭》

10月28日BABY GO!GO!GO!（寶寶爬行比賽、古禮抓周、搬搬樂比賽）

10月29日太平媽盃三對三籃球賽

11月3日明華園總團演出起駕戲《皇上有喜》

11月4日至12日「螺陽迎太平」西螺媽祖太平媽遶境大會香

11月12日明華園日字團演出回駕戲《天子翻江龍》

11月19日西螺媽祖太平媽祈福馬拉松

12月3日西螺媽祖太平媽祈福自行車挑戰賽