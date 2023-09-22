四面八方來相聚！11越籍非法移工擠公寓　斗六警一次全逮

▲斗六警分局實施清樓專案，在斗六市榴中里一社區出入口處，當場查獲11名非法移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局落實推動「社區警政再出發」，針對轄內旅館、民宿、出租套房或出租房屋等處所實施清樓專案，日前執行「清樓專案」在斗六市榴中里一社區出入口處，當場查獲11名非法移工，8人為越南籍的失聯移工、3人則為逾期停留的越南籍外僑。

警方調查，11名與僱主失聯或逾期居留的越南籍人士，是透過同鄉友人介紹，陸續來此投靠，並透過一名逾期居留的越南籍外僑，承租附近社區公寓，作為暫住據點，依靠打零工賺取生活費用，警方訊後全數解送移民署雲林縣專勤隊，並擴大追查其非法僱主。

斗六警分局長黃念生表示，維護社會治安是警方責無旁貸的重點工作，但「警力有限、民力無窮」，除了落實勤務外，也深入社區向業者、管理員及大樓管理委員會宣導，如有發現可疑犯罪徵候，應主動聯繫所轄警察機關。警方也邀請熱心鄉親，主動協助發掘可疑人事，如有發現社區內潛在犯罪線索，請撥打110或聯繫當地分駐（派出）所，透過落實社區警政工作，警民共同守護轄內治安環境。

▲斗六警分局實施清樓專案，在斗六市榴中里一社區出入口處，當場查獲11名非法移工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）