「低壓雨彈」攪局中秋！收假前迎首波東北季風　北北基降溫最有感

▲台灣南方海域大低壓帶有熱帶系統發展機率。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

周二開始環境水氣增加，未來一周包括中秋連假期間，北部、東部、恆春半島降雨機率較高，午後中南部、各山區也會有雨，另中秋連假最後一天（10/1）將有今年入秋第一波東北季風增強，北北基宜是降溫較有感的區域，高低溫都會下降2-3度，另台灣南方仍有熱帶系統發展機率。

中央氣象署預報員葉致均表示，明日各地多雲到晴，東部、恆春半島、大台北山區有零星降雨，午後中南部、各山區局部短暫雷陣雨。

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周二開始環境水氣增加，北部、東部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、各山區也會有局部短暫雷陣雨，周二、三清晨中南部有短暫雷陣雨，中秋連假天氣也是北、東整天降雨機率較高，午後中南部可能有雨。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

中秋連假最後一天（10/1）將有入秋第一波東北季風增強，北部、東部、恆春半島局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨。北北基宜降溫比較有感，高溫從32度下降到28-30度，低溫則從25-26度下降到23-24度，其他地區則變化不大。

另南海到菲律賓東方海面為大低壓帶，有資料顯示，大低壓帶中有熱帶擾動生成機會，但不確定性依然大，還需持續觀察。

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