　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中秋連假「南邊低壓可能成颱」　還有東北季風南下！北東天氣不穩

▲▼天氣 下雨 梅雨鋒面 騎士雨衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中秋連假北東天氣不穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地多雲到晴，西半部午後山區有局部陣雨或雷陣雨的型態，白天溫度可達36度以上，外出要留意熱傷害。另周五開始的中秋連假天氣不穩定，不只南邊低壓有發展成熱帶低壓或颱風的可能性，北方高壓還可能帶來東北季風南下，北部、東部降雨機率較高，西部午後有雨。

中央氣象署表示，今天水氣較少，各地為晴時多雲、較為悶熱的天氣，僅迎風面的東半部地區、恆春半島及大臺北山區偶有零星雨勢，下午仍有午後雷陣雨，尤其中南部地區及各地山區降雨機率較高；各地高溫32到35度，其中北部、東南部地區及南部近山區有機會達到36度以上，早晚則較為舒適，低溫25到28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署持續發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今(24)日中午前後新北市、桃園市、苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

臉書粉專天氣風險貼文表示，今日西半部午後山區有局部陣雨或雷陣雨的型態。西半部白天高溫有機會上升到34-35度，局部單點甚至有超過36度的可能。東半部地區高溫約在31-32度。

明天到周四天氣型態一樣會與過去這幾天相似，主要就是在西半部地區午後山區的降雨，還有西半部地區的氣溫會持續偏高。

而周五開始就是為期三天的中秋連假，從目前預報看來將會是北方高壓帶來東北季風南下，加上南邊低壓有發展成熱帶性低氣壓或颱風的可能。

連假期間台灣受到東北風環境影響，北、東部地區比較容易受到迎風面降雨的機會，天氣較差，至於西半部地區則是維持晴午後山區有局部陣雨或雷雨的天氣型態。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
凶殘！嘉義7男KTV鬥毆「槍械狂砸腦門」　黑衣男趴地不動了
神鳥現身！　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過
快訊／楊勇緯力退日本勁敵！　挺進4強
快訊／台南8車連環撞　轎車衝進騎樓！6人受傷
快訊／日月潭萬人泳渡意外！男游不到百米急求救　送醫不治
電信行買iPhone15「月費1399元」遭喊盤！　他卻喊：
張震嶽晚了5年「補辦婚禮」！熱狗、頑童全到了　辣妻是A-Li
日本節目介紹台灣美食！雞肉飯「長這樣」傻了　嘉義人想哭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中國附醫真善美星空音樂會　董座蔡長海宣布明年加薪4%

大學系隊列9規定「不准已讀學長訊息」遭罵翻！釣出本人曝真相

進口雞蛋成政治風暴　畜牧司長張經緯降調生多所副所長

主管嗆「八年級只想躺平」：年輕人沒以前那種拼勁！一票笑了

一生都在創作！林亨泰辭世享嵩壽100歲　文化部將呈請總統明令褒揚

中秋連假「南邊低壓可能成颱」　還有東北季風南下！北東天氣不穩

「集體上樹」尊重自然　攀樹專家齊聚水道博物館　

日本節目介紹台灣美食！雞肉飯「長這樣」傻了　嘉義人超想哭

桃竹竹苗通勤定期票10／2上路　9／25提前開放設定

李昂悄撤照！當事女乘客「已留證據」　曝下步：希望有好結束

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

消防員賴俊儒蜜月前殉職　母認屍淚崩 ： 以你為榮

消防員賴俊儒度蜜月前殉職　父母、英籍妻認屍：以你為榮

屏東工廠大火勇消殉職　親友接噩耗慟哭難接受

明揚國際董事長現身回應　「應該是粉塵導致爆炸」

消防員殉職面部難辨　父親認屍痛哭癱軟在地

中國附醫真善美星空音樂會　董座蔡長海宣布明年加薪4%

大學系隊列9規定「不准已讀學長訊息」遭罵翻！釣出本人曝真相

進口雞蛋成政治風暴　畜牧司長張經緯降調生多所副所長

主管嗆「八年級只想躺平」：年輕人沒以前那種拼勁！一票笑了

一生都在創作！林亨泰辭世享嵩壽100歲　文化部將呈請總統明令褒揚

中秋連假「南邊低壓可能成颱」　還有東北季風南下！北東天氣不穩

「集體上樹」尊重自然　攀樹專家齊聚水道博物館　

日本節目介紹台灣美食！雞肉飯「長這樣」傻了　嘉義人超想哭

桃竹竹苗通勤定期票10／2上路　9／25提前開放設定

李昂悄撤照！當事女乘客「已留證據」　曝下步：希望有好結束

習近平指示推進新型工業化　強調結合數位經濟

不爽媽媽沒收3C產品！10歲男童離家出走　開車載姊狂飆320公里

稱國民黨快被民進黨滅門　朱立倫曝與侯友宜訪美後「通話內容」

酒駕刷路旁5機車　無辜路人遭撞飛慘死！驚悚影片曝光

男星開低俗玩笑太過火！「試圖襲胸Yerin」拍下來PO網　粉絲氣瘋

不再全國獨缺！集集鎮路邊停車收費今上路　創南投各行政區首例

中國附醫真善美星空音樂會　董座蔡長海宣布明年加薪4%

中油本周油價出爐　汽、柴油調降0.3元、0.4元

網友歧視字眼辱罵吉力吉撈．鞏冠　味全龍：嚴正譴責

黑心律師當房東　「市價一半租人」原因曝！全場淚噴：大好人

生活熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

好多孩子發燒　醫崩潰「家裡也淪陷」提醒4疾病

「5生肖」是下半年運勢王　

可能有颱風！　連假雨區擴大

醫揪出「明揚爆炸兇手」：燒到700度變成火藥

中秋恐有颱風攪局！下周雨區擴大時間點曝光

鄭家純嗆雷包「把400萬資金敗光」！他怒喊抹黑

女大生獨吃火鍋爆哭！店員「1舉動」讓她再次破防

桃花秋天到！　3生肖感情好運

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

快訊／進口蛋波及！國內蛋價明起漲2元　蛋商公會：中秋過後恐漲更多

閃燃前兆「天使之舞」　唯一應對方式是快逃

更多熱門

相關新聞

今秋很夏天！「暖秋」機率破九成

今秋很夏天！「暖秋」機率破九成

今日全台有8縣市有機會出現36度以上高溫，氣象專家分析，今年秋天感覺很夏天，主因為北方冷空氣不易南下，中央氣象署統計至10月6日，預測臺灣各地氣溫接近或高於氣候平均值的機率佔90%；若計算至10月中旬止，也在80%以上。

可能有颱風！　連假雨區擴大

可能有颱風！　連假雨區擴大

午後雷雨再襲一周！降雨加劇時間曝　「中秋2地賞月無望」

午後雷雨再襲一周！降雨加劇時間曝　「中秋2地賞月無望」

對流旺盛！大雷雨強襲2縣市　最新警戒區出爐

對流旺盛！大雷雨強襲2縣市　最新警戒區出爐

劇烈降雨開轟！大雷雨襲2地　警戒1小時

劇烈降雨開轟！大雷雨襲2地　警戒1小時

關鍵字：

颱風下雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

勇消賴俊儒蜜月前殉職　英國妻首發聲

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

第4位消防員遺骸找到！4員確認全殉職

開賓利正妹警幫詐團男友查個資　收押遭免職

快訊／台鐵新豐火車站男子落軌！身首分離亡

懷孕請送貨員「搬家具進屋」！YTR抱怨反被轟

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

曾之喬路邊「超兇半球露出」！好友全傻眼

小隊長自責淚崩　小隊只有我活下來

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

李昂悄悄刪掉乘客照！網：撤了也沒用

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

護理師飆車回醫院　院長：罰單我們付

更多

最夯影音

更多
消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業

消防車視角、最後出勤畫面曝！　大隊長忍淚懇求：不要質疑專業
明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

明揚惡火延燒濃煙狂竄　消防車遭炸爛埋沒廢墟

20230921 ETtoday新聞

20230921 ETtoday新聞

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

明揚惡火消防員「沒射水」　消防局長 ： 進去就爆炸了

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面