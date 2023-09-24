中秋連假「南邊低壓可能成颱」　還有東北季風南下！北東天氣不穩

▲中秋連假北東天氣不穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地多雲到晴，西半部午後山區有局部陣雨或雷陣雨的型態，白天溫度可達36度以上，外出要留意熱傷害。另周五開始的中秋連假天氣不穩定，不只南邊低壓有發展成熱帶低壓或颱風的可能性，北方高壓還可能帶來東北季風南下，北部、東部降雨機率較高，西部午後有雨。

中央氣象署表示，今天水氣較少，各地為晴時多雲、較為悶熱的天氣，僅迎風面的東半部地區、恆春半島及大臺北山區偶有零星雨勢，下午仍有午後雷陣雨，尤其中南部地區及各地山區降雨機率較高；各地高溫32到35度，其中北部、東南部地區及南部近山區有機會達到36度以上，早晚則較為舒適，低溫25到28度。

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氣象署持續發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今(24)日中午前後新北市、桃園市、苗栗縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新竹縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、臺東縣為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

臉書粉專天氣風險貼文表示，今日西半部午後山區有局部陣雨或雷陣雨的型態。西半部白天高溫有機會上升到34-35度，局部單點甚至有超過36度的可能。東半部地區高溫約在31-32度。

明天到周四天氣型態一樣會與過去這幾天相似，主要就是在西半部地區午後山區的降雨，還有西半部地區的氣溫會持續偏高。

而周五開始就是為期三天的中秋連假，從目前預報看來將會是北方高壓帶來東北季風南下，加上南邊低壓有發展成熱帶性低氣壓或颱風的可能。

連假期間台灣受到東北風環境影響，北、東部地區比較容易受到迎風面降雨的機會，天氣較差，至於西半部地區則是維持晴午後山區有局部陣雨或雷雨的天氣型態。